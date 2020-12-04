Жоау Фелиш — лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт соревнования.
В прошлом месяце португалец провёл 4 матча в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола.
Ранее Фелиш был номинирован на попадание в команду года по версии УЕФА.
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Это премодерация. Снял. Но если будет много комментариев с нарушениями, то по усмотрению модераторов, премодерацию могут установить заново.