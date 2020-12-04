Жоау Фелиш — лучший игрок Ла Лиги в ноябре

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04 декабря 2020, 21:00

Нападающий «Атлетико» признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт соревнования.

В прошлом месяце португалец провёл 4 матча в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола.