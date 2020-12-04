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Жоау Фелиш — лучший игрок Ла Лиги в ноябре

04 декабря 2020, 21:00

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш признан лучшим игроком Ла Лиги в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт соревнования.

В прошлом месяце португалец провёл 4 матча в рамках чемпионата Испании, в которых забил 4 гола.

Жоау Фелиш — лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Ранее Фелиш был номинирован на попадание в команду года по версии УЕФА.

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Все комментарии
Miaf
Miaf ответ alexgurzan (раскрыть)
05 декабря в 11:54
Спасибо
Juventus CR7
Juventus CR7
04 декабря в 23:28
Как на меня то игрок все равно очень и очень переоцененный!!! Атлетико за заплаченные за него деньги мог бы усилить 2-3 позиции очень качественными и высокого уровня квалифицированными игроками!! Но посмотрим как дальше будет себя показывать Жоау!! Возможно я ошибаюсь!! Буду только очень рад!!
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 22:03
Хороший результат, тем более, для такого молодого футболиста!
alexgurzan
alexgurzan ответ Miaf (раскрыть)
04 декабря в 21:36
Добрый вечер.
Это премодерация. Снял. Но если будет много комментариев с нарушениями, то по усмотрению модераторов, премодерацию могут установить заново.
Introvert
Introvert
04 декабря в 21:13
Заслужено.
Miaf
Miaf
04 декабря в 21:06
Уважаемые модераторы , верните мне все возможности пожалуйста, а то без предупреждения даже теперь мои записи блокируются и отправляются с задержкой..., столько лет на соккере и вот так
Colchoneros
Colchoneros
04 декабря в 21:04
Так держать Фелиш!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 21:03
Адаптация закончилась, начинает набирать обороты.
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