АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер соревнования.
Кандидатами на награду являются главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.
Напомним, что лучшим тренером АПЛ в октябре стал наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.
Но лучшим вероятно признают кого-то из пары Моур/Лэмпс, хотя лично я бы всё же выделил старика Мойеса - за месяц как-никак награждают =)
Но лучшим вероятно признают кого-то из пары Моур/Лэмпс, хотя лично я бы всё же выделил старика Мойеса - за месяц как-никак награждают =)