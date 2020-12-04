АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

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04 декабря 2020, 20:30

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер соревнования.

Кандидатами на награду являются главный тренер «Челси» , наставник «Тоттенхэма» , рулевой «Вест Хэма» и главный тренер «Манчестер Юнайтед» .