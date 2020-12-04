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АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

04 декабря 2020, 20:30

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера АПЛ по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер соревнования.

Кандидатами на награду являются главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, рулевой «Вест Хэма» Дэвид Мойес и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер.

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера в ноябре

Напомним, что лучшим тренером АПЛ в октябре стал наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
05 декабря в 07:21
Нынешний и 2 бывших тренера МЮ - забавно. Думаю Моуриньо все же выиграет.
Zak11
Zak11
04 декабря в 22:44
Моуриньо однозначно.
dimagas2
dimagas2
04 декабря в 21:31
Моесу нужно давать.
shlifen
shlifen
04 декабря в 20:38, ред.
Как круто всё с Мойесом повернулось, в прошлом сезоне его Вэст Хэм еле спасся, самого Мойеса уже считали "окончательно сбитым лётчиком", а в этом сезоне прогнозировали его команде гарантированный вылет - а сейчас у Вэст Хэма 17 очков (считайте 40% от необходимых 40 чтобы остаться в АПЛ), команда на 5-м месте, а сам Мойес попадает в претенденты на Тренера Месяца - вот это вираж! =))
Но лучшим вероятно признают кого-то из пары Моур/Лэмпс, хотя лично я бы всё же выделил старика Мойеса - за месяц как-никак награждают =)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 декабря в 20:31
Я за Сульшера!
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