Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком Серии А по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.
Форвард принял участие в трёх матчах, записав на свой счёт пять голов.
Ранее Роналду забил свой 750-й гол в карьере.
Я не фанат его.
Но ты - подорвался:)
Я не фанат его.
Но ты - подорвался:)
Вот если брать лучший пенальтист, - то безусловно Месси, ведь Роналду ещё с игры иногда забивает.
Вот если брать лучший пенальтист, - то безусловно Месси, ведь Роналду ещё с игры иногда забивает.
ESPN выделил сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.
Так вот)
Лучший нап - Месси( Рональда третья)
Лучший центрфорвард - Левандовски
Вот и радуйся награде игроку месяца🤣
ESPN выделил сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.
Так вот)
Лучший нап - Месси( Рональда третья)
Лучший центрфорвард - Левандовски
Вот и радуйся награде игроку месяца🤣