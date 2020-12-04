Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре

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04 декабря 2020, 19:21

Нападающий «Ювентуса» признан лучшим игроком Серии А по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Форвард принял участие в трёх матчах, записав на свой счёт пять голов.

Ранее Роналду забил свой 750-й гол в карьере.