ГлавнаяНовости

Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре

04 декабря 2020, 19:21

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком Серии А по итогам ноября. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Форвард принял участие в трёх матчах, записав на свой счёт пять голов.

Роналду — лучший игрок Серии А в ноябре

Ранее Роналду забил свой 750-й гол в карьере.

Все новости
ОфициальноНобоа — лучший игрок матча «Сочи» — «Ахмат»
Вчера, 21:40 Комментарии14
Влашич признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Химки»
06 декабря ФотоКомментарии20
Шиманьски признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Арсенал»
06 декабря Комментарии10
ОфициальноКамилов — лучший игрок матча «Ростов» — «Уфа»
06 декабря Комментарии9
ОфициальноИгнатьев — лучший игрок матча «Локомотив» — «Рубин»
05 декабря Комментарии7
ОфициальноДивеев — лучший молодой игрок РПЛ 2020 года
05 декабря Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ vastudio (раскрыть)
05 декабря в 09:04
а слона то и не приметили
Санчо Панса
Санчо Панса
05 декабря в 06:50
Молодчик, Криштиану! Да, ноябрь был определенно его месяцем) Мои самые искренние поздравления!
амурец
амурец
05 декабря в 06:42
наверное всё же в сериАле лучшим можно назвать сейчас Ибру
da da da
da da da
05 декабря в 00:32
Мората лучший игрок Юве в этом сезоне
Legend 6
Legend 6 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
05 декабря в 00:10
Правильно
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Legend 6 (раскрыть)
05 декабря в 00:09, ред.
Мне пополам на Рона.
Я не фанат его.
Но ты - подорвался:)
vastudio
vastudio
04 декабря в 23:28
А один тащер постарше вытянул почти мёртвую команду на первое место, но лучший-марокканец)))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ eleven LC (раскрыть)
04 декабря в 23:28
побоялись,что КР7 может развернуться и уйти в Лигу1.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Legend 6 (раскрыть)
04 декабря в 23:26
а что там такое выдающееся показал Месси,ну разве что 2-8.
Вот если брать лучший пенальтист, - то безусловно Месси, ведь Роналду ещё с игры иногда забивает.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 декабря в 23:24
я бы ему авансом выписал и в декабре-январе-феврале и ещё 5 лет.
violent
violent
04 декабря в 23:11
класный результат в 35 лет
League1
League1 ответ Шатаут (раскрыть)
04 декабря в 23:10, ред.
Хе-хе... Ты бы Марадону про меськины гнилушки спросил, пока он был жив. Хе-хе. Марадона - это легенда. А гномяра - это всего лишь жадный гном. Хе-хе-хе-хе-хе)))
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
04 декабря в 22:49
Что ты имеешь ввиду под словом позор?
eleven LC
eleven LC
04 декабря в 22:40
Ну наверно Златан был не хуже и он тоже мог бы стать игроком месяца
Шатаут
Шатаут ответ League1 (раскрыть)
04 декабря в 22:34
Странно, но об этой "гнилой позолоченной тыкве" постоянно мечтает пеналду... А о "гнилом позолоченном ботинке" я вообще молчу... Хе-хе...
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
04 декабря в 22:25
Для меня - позор. А для тебя видимо щастье.
Juventus CR7
Juventus CR7
04 декабря в 22:06
Давай СR7!!! В етом сезоне надо становиться лучшим бомбардиром в Серии А!!! И брать требл с Ювентусом!!!
Legend 6
Legend 6 ответ League1 (раскрыть)
04 декабря в 21:47
А для тебя?
League1
League1 ответ Legend 6 (раскрыть)
04 декабря в 21:46
А пыня для тебя лучший хоккеист всех времён и народов?
League1
League1
04 декабря в 21:32, ред.
Не только в серии А, но и в примере и в АПЛ и в... везде в общем, как всегда. Ну а гнилую позолоченную тыкву как всегда гномяре надо отдать. Как всегда заслужил. Ему всегда за провалы по всем фронтам гнилую позолоченную тыкву вручали, которую он считает золотым мячом
Legend 6
Legend 6 ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
04 декабря в 21:31
Портал ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков нападения по итогам 2020 года.

ESPN выделил сразу 2 категории: нападающие и центрфорварды. Отмечается, что нападающие сочетают в себе функции атакующего полузащитника, вингера и центрального форварда.

Так вот)
Лучший нап - Месси( Рональда третья)
Лучший центрфорвард - Левандовски

Вот и радуйся награде игроку месяца🤣
Agamaga
Agamaga
04 декабря в 21:28
Вообще-то лучшим был Ибрагимович, но как всегда пиар нарцисса губительно влияет на остальных игроков.
Agamaga
Agamaga ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
04 декабря в 21:27
В честь лучшего нападающего Месси?
feris1
feris1
04 декабря в 20:45
Красава как всегда!
Шатаут
Шатаут
04 декабря в 20:41
Достойно... Но Месси лучший за 2020г. по версии ESPN.... А это Великолепно....
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 20:24
В Каталонии не было фейерверков?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
04 декабря в 19:49
Барсоглорье молчит, подавленное Величием Рональду!
Остапчук 67
Остапчук 67
04 декабря в 19:46
Роналду держит планку.
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 19:41
Мало кто может составить ему конкуренцию.
Я на стреме
Я на стреме
04 декабря в 19:29
декабрь Ибра заберёт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100