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Деменко: «Игроки „Краснодара“ приноровились к игре на два фронта»

вчера, 10:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» над «Ротором» (5:0) в матче 17-го тура РПЛ.

Кажется, что к концу Лиги чемпионов игроки «Краснодара» приноровились к игре на два фронта. К тому же психологически победа над «Ренном» и выход в Лигу Европы их раскрепостил. И соперник в лице «Ротора» сейчас не такой сильный, как «Химки» или «Ахмат», которым до этого «Краснодар» проигрывал после матчей Лиги чемпионов. Так что победа закономерна. И хочется надеяться, что до перерыва команда сможет поправить свое положение в таблице, а весной включиться в гонку за медали.

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nubom
nubom
вчера в 11:43
Неудивительно. Краснодар - единственная команда РПЛ, имеющая свое игровое лицо. Когда многие игроки поправились, результат не заставил себя ждать…
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:01
Одна победа еще ни о чем не говорит - нужен тренер.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:50
Хорошо хоть приноровились не после игры с Челси)))
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