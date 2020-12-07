Деменко: «Игроки „Краснодара“ приноровились к игре на два фронта»

Бывший футболист «Краснодара» прокомментировал победу «быков» над «Ротором» (5:0) в матче 17-го тура РПЛ .

Кажется, что к концу Лиги чемпионов игроки «Краснодара» приноровились к игре на два фронта. К тому же психологически победа над «Ренном» и выход в Лигу Европы их раскрепостил. И соперник в лице «Ротора» сейчас не такой сильный, как «Химки» или «Ахмат», которым до этого «Краснодар» проигрывал после матчей Лиги чемпионов. Так что победа закономерна. И хочется надеяться, что до перерыва команда сможет поправить свое положение в таблице, а весной включиться в гонку за медали.