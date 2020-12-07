Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

Полузащитник «Химок» на своей странице в инстаграме прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперёд.

В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, всё же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти.