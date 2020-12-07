Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперёд.
В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, всё же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти.
И вчера отскочили, даже Бубнов уже сказал что ваш первый гол нельзя было засчитывать. Глушенков толкал в спину Щенникова.
Ну это и не удивительно судьи опять помогают зениту и тормозят конкурентов. В следующем туре будут помогать фарм клубу Сочи и топить спартак.
И вчера отскочили, даже Бубнов уже сказал что ваш первый гол нельзя было засчитывать. Глушенков толкал в спину Щенникова.
Ну это и не удивительно судьи опять помогают зениту и тормозят конкурентов. В следующем туре будут помогать фарм клубу Сочи и топить спартак.
Коль "быстрые техничные ребята" из ЦСКА позволили пару раз мяча коснуться - то уже матч не провальный.....а 90 минут на поле.....в ничейном матче с одним из лидеров таблицы - ещё не повод для самокритики.....
Ну ведь не выигрывать же у армейцев собирались....
Хороший результат...
И сами Урал в таблице догнали....и ЦСКА якорь навесили в гонке за Спартаком и Зенитом...
За что и "Спасибо"...Денису Борисовичу....
Так то завсегда лучше порадовать поклонников 3-х клубов (Зенит,Спартак,Химки).....чем одного (ЦСКА)....
Коль "быстрые техничные ребята" из ЦСКА позволили пару раз мяча коснуться - то уже матч не провальный.....а 90 минут на поле.....в ничейном матче с одним из лидеров таблицы - ещё не повод для самокритики.....
Ну ведь не выигрывать же у армейцев собирались....
Хороший результат...
И сами Урал в таблице догнали....и ЦСКА якорь навесили в гонке за Спартаком и Зенитом...
За что и "Спасибо"...Денису Борисовичу....
Так то завсегда лучше порадовать поклонников 3-х клубов (Зенит,Спартак,Химки).....чем одного (ЦСКА)....