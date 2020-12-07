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Глушаков: «Не очень доволен, как сыграл с ЦСКА»

вчера, 00:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Это, наверное, был самый сложный матч из всех на данный момент. Рубка на каждом метре поля, ЦСКА — быстрые техничные ребята. Было сложно. Не очень доволен, как сыграл сегодня… Перехваты, борьба — ок, но были и ошибки, в основном в продвижении вперёд.

В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше, и по такой игре, наверное, всё же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти.

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Все комментарии
zzz-
zzz-
вчера в 15:42
надо чтоб тренер женской ЦСКА запретила подруге Глушака ему давать за это))))
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:58, ред.
Твое время ушло....пора готовиться к пенсии.
И вчера отскочили, даже Бубнов уже сказал что ваш первый гол нельзя было засчитывать. Глушенков толкал в спину Щенникова.
Ну это и не удивительно судьи опять помогают зениту и тормозят конкурентов. В следующем туре будут помогать фарм клубу Сочи и топить спартак.
112910415
112910415
вчера в 10:10
да хорошо, хорошо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:14, ред.
Через месяц уж 34....
Коль "быстрые техничные ребята" из ЦСКА позволили пару раз мяча коснуться - то уже матч не провальный.....а 90 минут на поле.....в ничейном матче с одним из лидеров таблицы - ещё не повод для самокритики.....
Ну ведь не выигрывать же у армейцев собирались....
Хороший результат...
И сами Урал в таблице догнали....и ЦСКА якорь навесили в гонке за Спартаком и Зенитом...
За что и "Спасибо"...Денису Борисовичу....
Так то завсегда лучше порадовать поклонников 3-х клубов (Зенит,Спартак,Химки).....чем одного (ЦСКА)....
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 08:15
Вроде как предголевая передача у банщика есть.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:59
После возвращения Черевченко команду не узнать,последние пять матчей четыре победы и ничья, если не ошибаюсь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:58
Самокритичный малый...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:57
Ты был лучше Влашича, это факт
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:52
Химкам респект,бились действительно достойно во втором тайме.
beefs
beefs
вчера в 07:44
смотри, не перехвали, загордятся ребята...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 07:38
Губошлёпу давно пора открывать забегаловку с самогоном.
нечитайло
нечитайло
вчера в 07:16
А могли выиграть
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 07:13
Могли выиграть. Не судьба. Гыгыгы
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:12
Сыграл в полноги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:57
С кем же ещё брать очки, если не заезженными конями...
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 06:48
Да, да должны были выносить эту ЦСКА в одну калитку)
beefs
beefs
вчера в 06:08
Вот даёт, сводка с войны...
ABir
ABir
вчера в 05:56
А результат не плохой
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:39
Слабенько сыграл - эт-точно.
ТТ
ТТ
вчера в 02:52
Сожалеет,что не смог повторить "ромбик' Мирзова! 😝
mangox22
mangox22
вчера в 02:20
делал черновую работу
mihaluch
mihaluch
вчера в 01:27
Довольны при такой игре должны быть результатом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 01:22
Химки хорошо сыграли
Loko57
Loko57
вчера в 01:06
Можно подумать что раньше ошибок не было...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:05
Его ваще видно небыло!
drug01
drug01
вчера в 00:53
Старался очень сильно!!!
Introvert
Introvert
вчера в 00:41
Глушаков ошибается.
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:32
Самокритичный Дениска)))
Брулин
Брулин
вчера в 00:29, ред.
Конечно не доволен надо было побеждать их в матче 3 очка лучше 1 очка. Тут все верно! Еще и помогли бы СМ!
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