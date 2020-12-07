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Шиманьски: «В „Легии“ без раздумий согласятся вернуть Черчесова»

вчера, 10:08

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который ранее возглавлял «Легию», где играл польский хавбек.

Пересекался ли я с Черчесовым в «Легии»? Нет, когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек — после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:36
Легия, пожалуйста, забери этого упыря к себе, спаси Россию!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:05
Мы тоже ЗА!!! Может договоримся,к взаимному удовлетворению???
beefs
beefs
вчера в 10:49
Так он шоумен или тренер...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:47
Забирайте усача себе и дюкова с прядкиным, и комментаторов матч тв, и судей рпл, и прогнозы черданцева...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:28
Этот день станет праздником для России!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:20
Готовит почву, забирайте усача к себе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:10
Последние результаты говорят о том, что нужно подумать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
Нет дыма без огня...
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