Шиманьски: «В „Легии“ без раздумий согласятся вернуть Черчесова»

Полузащитник «Динамо» поделился мнением о главном тренере сборной России , который ранее возглавлял «Легию», где играл польский хавбек.

Пересекался ли я с Черчесовым в «Легии»? Нет, когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек — после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий. Там знают, что Черчесов — очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу.