Шиманьски: «У меня были предложения от „Ливерпуля“, „Наполи“ и ЦСКА»

Полузащитник «Динамо» рассказал, что имел предложения от ЦСКА , «Наполи» и «Ливерпуля», когда выступал в составе «Легии».

Почему не перешёл в ЦСКА ? Мы были очень близки к подписанию контракта. Обо всем договорились с их спортивным директором, я оформил визу и купил билет на самолет до Мюнхена, чтобы пройти там медобследование и вылететь в Москву. Не знаю точно, почему трансфер сорвался. Но мне рассказывали, что в последний момент сделку заблокировал президент ЦСКА , отказавшись платить необходимую сумму. Кажется, речь шла о семи миллионах евро. Ничего страшного — в конце концов, я ведь все равно оказался в Москве, ха-ха!

Когда я попал из молодежной команды «Легии» в первую и провел несколько матчей за основной состав, пришли предложения из «Наполи» и «Ливерпуля». Я был молод и отказался. Посчитал, что еще слишком рано для таких перемен: меня только-только начали подтягивать к главной команде. Да, я неплохо провел первые матчи — возможно, даже выше своих реальных возможностей. Мне казалось, что в таких вещах нельзя торопиться. Поэтому я решил остаться в Польше и прогрессировать в «Легии».