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Шиманьски: «У меня были предложения от „Ливерпуля“, „Наполи“ и ЦСКА»

вчера, 10:15

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, что имел предложения от ЦСКА, «Наполи» и «Ливерпуля», когда выступал в составе «Легии».

Почему не перешёл в ЦСКА? Мы были очень близки к подписанию контракта. Обо всем договорились с их спортивным директором, я оформил визу и купил билет на самолет до Мюнхена, чтобы пройти там медобследование и вылететь в Москву. Не знаю точно, почему трансфер сорвался. Но мне рассказывали, что в последний момент сделку заблокировал президент ЦСКА, отказавшись платить необходимую сумму. Кажется, речь шла о семи миллионах евро. Ничего страшного — в конце концов, я ведь все равно оказался в Москве, ха-ха!

Когда я попал из молодежной команды «Легии» в первую и провел несколько матчей за основной состав, пришли предложения из «Наполи» и «Ливерпуля». Я был молод и отказался. Посчитал, что еще слишком рано для таких перемен: меня только-только начали подтягивать к главной команде. Да, я неплохо провел первые матчи — возможно, даже выше своих реальных возможностей. Мне казалось, что в таких вещах нельзя торопиться. Поэтому я решил остаться в Польше и прогрессировать в «Легии».

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Beekeeper
Beekeeper ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 16:56
всю жизнь мечтал просто, чего не понятного то :)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:43
Не каждый выбор оказывается правильным.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 11:58
Лучше бы его подписали чем всяких гаичей.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:57
Придется значит в Динамо отрабатывать контракт.....
galem72
galem72
вчера в 10:55
"...у меня были предложения от Ливерпуля, Наполи..."

Поэтому выбрал ДМ!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:34
В таком случае он просто 8
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:32
Мало верится про Ливер и Наполи...
particular
particular
вчера в 10:23
Подобные речи, обычно, говорят о желании придать статус своей востребованности, а иногда, скрыть неудовлетворение от сделанного выбора 🤔
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:16
Выбрал самый худший вариант.
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