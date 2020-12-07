Куман: «Если мы не удержим Роналду, он создаст для нас проблемы»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Мы не тратим силы на внешние проблемы, потому что не имеем на них влияния. Как тренер я должен стремиться к максимальной результативности каждого игрока.

Роналду по-прежнему входит в число элитных игроков, он очень много забивает. Мы должны хорошо играть в обороне, потому что он может усложнить нам игру. Если мы его не удержим, то он создаст проблемы для нас. Месси и Роналду — два лучших игрока за последние 15 лет, но они разные. Дело не в том, кто из них лучший, завтра нас ждет крутой матч.