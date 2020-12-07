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Куман: «Если мы не удержим Роналду, он создаст для нас проблемы»

вчера, 16:06
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Мы не тратим силы на внешние проблемы, потому что не имеем на них влияния. Как тренер я должен стремиться к максимальной результативности каждого игрока.

Роналду по-прежнему входит в число элитных игроков, он очень много забивает. Мы должны хорошо играть в обороне, потому что он может усложнить нам игру. Если мы его не удержим, то он создаст проблемы для нас. Месси и Роналду — два лучших игрока за последние 15 лет, но они разные. Дело не в том, кто из них лучший, завтра нас ждет крутой матч.

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Все комментарии
shur
shur ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
вчера в 19:54
...да ну,хотя бы один,но решающий!
Стеллс
Стеллс
вчера в 19:39, ред.
Пока для Барселоны главные проблемы создают сами игроки Барселоны.Ну и по логике Кумана в ЛЧ должен выйти молодой,то есть сильнейший на сегодняшний день,состав.Тренер Кадиса прямо сказал,что был рад выходу Коутиньо,а не Дембеле,проще сдержать.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
вчера в 19:20
Надеюсь завтра трёшку положит, а то там барса хотела увидеть GOAT
kella
kella
вчера в 18:46
Самая большая проблема для Барселоны - Куман!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:30
Нынешней Барселоне он как минимум трёшка заложит до перерыва!! И пента трик за матч!!))
Рефери
Рефери ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:05
спасибо, поправили
112910415
112910415
вчера в 17:56
Барса непобедима !
112910415
112910415
вчера в 17:56
Главный тренер «Баварии» Рональд Куман
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1219087/kuman-ronald
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:36
И конечно же он это сделает) И я желаю Рону, чтобы он доставил немало проблем обороне барсуков, а также забил гол и принес своей команде победу!
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:35
так Сасуолло посильнее Торино
juvenale
juvenale
вчера в 17:35
последний сезон кумана после его слов))))
Faustello
Faustello
вчера в 17:09
Куман, это Володька, слушай меня...!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:04
Рона удержать вашим гномам не удастся.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 17:03
Какая нафик дань уважения???Вы вообще за футболом следите???Кто больше всех забивает за Юве с момента прихода туда Рона???Кто в принципе забивает за Юве плей-офф ЛЧ???
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 16:56, ред.
удержать Роналду?! В тот раз у вас хорошо это получилось,ждём новых тестов,только они могут удержать. в противном случае,получите неудержимого мстителя.Куману надо "заразиться" ковид 19,потому что 19 мячей придётся Штегелю вынимать из ворот.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
вчера в 16:45
Вообще то здесь статья за дайвера, но и по мелкому я тоже согласен ;)
particular
particular
вчера в 16:38, ред.
Анонс событий, как предсмертная записка...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:33
Проблемы он создать только Сассуоло да Беневенто может. С сильными клубами его на поле не видно. В туринском дерби ничего не показал.
ДСА
ДСА
вчера в 16:29
С Роналду Ювентус может и победить.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 16:17
Свой гол забьет Роналду 70/100
Навзир
Навзир
вчера в 16:15
А чего его держать то, он и так, как конь на привязи,в штрафной пасется, главное чтоб мяча рядом с ним не оказалось, не то будет падать как припадочный, и пенальти требовать.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:15
Главное что-бы гном не ходил пешком как=бы в гору поднимался за прелестью( золотой мяч) )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:13
Главное, чтобы в штрафной не нырял, за ней пусть плещется...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 16:10
ну разве что наныряет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:10
Это скорее дань уважения))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:10
Держите его семеро
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