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Крауч: «Зидан испортил Бэйла в последние два года в „Реале“»

вчера, 16:28

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Питер Крауч считает, что форвард Гарет Бэйл в скором времени вернётся на свой прежний уровень игры.

Было глупо ожидать, что Гарет вернётся после семи лет в Испании и станет таким же форвардом, каким он был раньше в «Тоттенхэме».

За те годы, что я играл с ним [2009-2011], я никогда не видел никого, у кого была бы такая скорость. Он мог играть в одном темпе все 90 минут.

Его последние два года в Мадриде были испорчены Зинедином Зиданом, который фактически выключил его из игры. Это серьезное нарушение ритма футболиста.

Напомним, что в матче Лиги Европы против ЛАСКа Бэйл забил свой 200-й гол в карьере.

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mangox23
mangox23 ответ Beekeeper (раскрыть)
вчера в 23:55
а твой любимый Ханчаренка каким образом попал в ЦСКА ?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:35
Он ещё до Зидана испортился
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:32
Какое Зидан к Бейлу вообще отношение имеет? Они если и пересекались в Мадриде, то только в медкабинете.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:48
Ну конечно, игрок сам откровенно плюёт на тренировочный график, на поддержку своей игровой формы, разбазаривая себя на гольф между травмами, а виноват Зидан потом.
goalaktika
goalaktika
вчера в 19:28
Виноваты оба. Один увлекся гольфом и всем остальным после баснословых денег и забил на тренировки. А другой сказал - "я тренер, я и решаю"
112910415
112910415
вчера в 19:13
испортился он сам
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:21
На уровень самого себя 22-23-х лет, он уже не выйдет никогда! Сам себя испортил своим пофигизмом и гольфом.
Сантус
Сантус
вчера в 18:15
Так Моур его уже починил!Вчера счастливый скакал....правда со скамейки...но прогресс на лице наблюдался...Думаю всё дело в качестве газонов для гольфа..)
An Jo
An Jo
вчера в 17:59
Ага, заставлял его играть в гольф принудительно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:55
Бэйл сам себя испортил!
alexamit
alexamit
вчера в 17:42, ред.
Нечего ему было идти в Реал.А заодно и Азару .Там игроков гробят.
NOVA
NOVA
вчера в 17:36
он сам себя испортил, променял футбол на гольф!!
drug01
drug01
вчера в 17:26
Он стал таким уже давно
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:11
Наверное это неправильно, так утверждать
Gelious
Gelious
вчера в 17:06
А до Зидана кто мешал?
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 17:04
Ой ла ладно, испортил. У Бэйла там был свободный график, хочешь приходи на тренировку, хочешь иди и играй в гольф ))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:01
А Дзюба испортил Азмуна. И ниче, играет... Аххах
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 17:01
Бейл никогда топом и не был... Просто за дорого попал в реал и не оправдал себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Да ему не до беготни, гольф солидная и неторопливая игра...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:44
Просто постарел он за эти 7 лет. Поэтому и скорость уже не та.
shlomo
shlomo
вчера в 16:40
Посмотрим на него, когда вернется (если вернется) на свой уровень...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:30
Чего еще ждать от физрука.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:30
Там и Азара тоже испортили.
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