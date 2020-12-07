Крауч: «Зидан испортил Бэйла в последние два года в „Реале“»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» считает, что форвард в скором времени вернётся на свой прежний уровень игры.

Было глупо ожидать, что Гарет вернётся после семи лет в Испании и станет таким же форвардом, каким он был раньше в «Тоттенхэме».

За те годы, что я играл с ним [2009-2011], я никогда не видел никого, у кого была бы такая скорость. Он мог играть в одном темпе все 90 минут.

Его последние два года в Мадриде были испорчены Зинедином Зиданом, который фактически выключил его из игры. Это серьезное нарушение ритма футболиста.