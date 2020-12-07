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«Сарри очень суеверный человек». Фабрегас рассказал об уходе из «Челси»

вчера, 16:16

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о причинах своего ухода из «Челси». В январе 2019 года испанец пополнил ряды «монегасков».

Сарри сделал ставку на Жоржиньо, а мне было недостаточно появляться на поле время от времени. Поэтому я ушел.

Сарри — человек с большим сердцем, но у него очень сильные убеждения на тактическом уровне. Он суеверен, и его очень трудно изменить. Однажды я попросил его изменить тренировку с трех часов дня на утро, потому что это было неудобно для тех, у кого есть дети, ведь наша семья тоже хочет видеть нас.

Он сказал нам, что в это время [в три часа] мы должны были тренироваться, потому что ученый из Пизы научно доказал, что это лучшее время для тренировок.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:05
Сарри крутой тренер, не зря в Юве сразу позвали, а они там дураков и п***сов не держат,.. или держат?)))
vastudio
vastudio
вчера в 18:52
Про курение этот учёный из Пизы не говорил?)))
Introvert
Introvert
вчера в 18:18
Фабрегас разоблачил суеверного псевдоучёного из Пизы и убедительно опроверг все его лженаучные довыды.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:58
Да уж, Сарри чудак! Но, кажется, Раймона Доменека ещё никто не переплюнул в плане чудака на букву М!
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:46
Ну если учёный доказал тогда ничего ни попишешь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:24
Сарри слабый тренер со своими пздыками
Ozabot
Ozabot
вчера в 16:51
Если он опирается на ученого, то какое в этом суеверие. Одно дело, если бы Сарри слушал астролога или священника.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 16:24
Доказательство учёного это разве суеверие?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:17
У каждого свои бзики...
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