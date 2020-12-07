«Сарри очень суеверный человек». Фабрегас рассказал об уходе из «Челси»

Полузащитник «Монако» рассказал о причинах своего ухода из «Челси». В январе 2019 года испанец пополнил ряды «монегасков».

Сарри сделал ставку на Жоржиньо, а мне было недостаточно появляться на поле время от времени. Поэтому я ушел.

Сарри — человек с большим сердцем, но у него очень сильные убеждения на тактическом уровне. Он суеверен, и его очень трудно изменить. Однажды я попросил его изменить тренировку с трех часов дня на утро, потому что это было неудобно для тех, у кого есть дети, ведь наша семья тоже хочет видеть нас.

Он сказал нам, что в это время [в три часа] мы должны были тренироваться, потому что ученый из Пизы научно доказал, что это лучшее время для тренировок.