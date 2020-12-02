Месси оштрафован на 600 евро за жест в память о Марадоне

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02 декабря 2020, 15:48

Сообщается, что нападающий «Барселоны» оштрафован на 600 евро по итогам матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).

Месси после своего гола в ворота «Осасуны» снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с номером «10» на спине, почтив таким образом память . За снятую футболку арбитр показал Лионелю желтую карточку. Также на 350 евро оштрафован сам каталонский клуб.

«Барселона» подаст апелляцию.