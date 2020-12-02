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Месси оштрафован на 600 евро за жест в память о Марадоне

02 декабря 2020, 15:48

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на 600 евро по итогам матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).

Месси после своего гола в ворота «Осасуны» снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с номером «10» на спине, почтив таким образом память Диего Марадоны. За снятую футболку арбитр показал Лионелю желтую карточку. Также на 350 евро оштрафован сам каталонский клуб.

«Барселона» подаст апелляцию.

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GOAT
GOAT
03 декабря в 19:29, ред.
Нечему не удивляюсь. Этот мир должен быть очищен кометой.
League1
League1
02 декабря в 19:57
мультяшный штраф
goalaktika
goalaktika
02 декабря в 18:23
Не стоило бы . Не тот был случай
112910415
112910415
02 декабря в 17:58
не надо было наказывать ... не тот случай
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
02 декабря в 17:49
Бред... мир полон идиотов.
Juve14
Juve14
02 декабря в 17:45
Вычтут с зарплат со всей команды кроме гнома и расплатятся, не беда)
barcamilan
barcamilan
02 декабря в 17:19
и горчичник неуместен и штраф
Сантус
Сантус
02 декабря в 16:14
....я думаю что апелляциями, они хотят добиться от УЕФА выплаты бонуса Месси за столь шедевральное нарушение регламента,что его можно будет поставить в один ряд с "рукой Бога"...)
shlifen
shlifen
02 декабря в 16:00
Даже не знаю, "осилят" ли они подобный штраф?? =)))) если это штраф за минутное действие - то Месси, с его з.п. может каждый матч все 90 минут в футболке Марадоны бегать... =)
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 15:54, ред.
жест в память Марадоны?
я в этом жесте только рекламу ЯМАХИ разглядел.
vastudio
vastudio
02 декабря в 15:51
Апелляция наверно дороже будет стоить)))
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 15:50
Откуда у него такие деньги? Кредит будет брать наверно)
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