Месси оштрафован на 600 евро за жест в память о Марадоне

Сообщается, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на 600 евро по итогам матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:0).
Месси после своего гола в ворота «Осасуны» снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с номером «10» на спине, почтив таким образом память Диего Марадоны. За снятую футболку арбитр показал Лионелю желтую карточку. Также на 350 евро оштрафован сам каталонский клуб.
«Барселона» подаст апелляцию.
я в этом жесте только рекламу ЯМАХИ разглядел.
я в этом жесте только рекламу ЯМАХИ разглядел.