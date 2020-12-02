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Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ

02 декабря 2020, 16:56
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги по итогам встречи 16-го тура с «Уралом» (0:1).

Федотов дисквалифицирован на три матча чемпионата России за нецензурные выражения в адрес судьи матча, штраф — 300 тыс. рублей.

Федотов высказал недовольство главному арбитру встречи Станиславу Васильеву за вторую желтую карточку игроку сочинцев Сергею Терехову, за что был удален.

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oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:25
Попал по полной....
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ Бубнин (раскрыть)
02 декабря в 19:21
"Он вернётся более сильным", чтобы "принять новый вызов"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 18:44
А не многовато ли?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 декабря в 18:37
У них своя кухня у нас своя. У них своя зарплата у нас своя......)...И нам друг друга ни когда не понять.
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 18:29
Правда стоит 300 тысяч.
Бубнин
Бубнин
02 декабря в 18:06
К матчу против "Тамбова" Васильев должен выйти на пик формы.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 17:53
Федун своих судей в обиду не даст очень постарался наказать обидчика, теперь спартак может не готовиться к следующему туру васильев сам решит результат.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
02 декабря в 17:47
Не верю
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 декабря в 17:37
Действительно ,Бурвиль что-то разошёлся ! )))))
drug01
drug01
02 декабря в 17:33
Слишком очень строго
berda2003
berda2003
02 декабря в 17:29
ничего уже не скажешь этим пида...асам.
55psb66
55psb66 ответ За адекватность (раскрыть)
02 декабря в 17:27
хлебушек уж больно дорогой
112910415
112910415
02 декабря в 17:17
он исправится и больше так не будет
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 17:07
Наверное это правильно
За адекватность
За адекватность
02 декабря в 17:06
Ну вот и "Тамбову" поможете. Подкинете футболистам на хлеб насущный, дабы матчи не бойкотировали до зимнего перерыва.
Mangur
Mangur
02 декабря в 17:00
Тирания Рпл лютуе
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