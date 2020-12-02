Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на три матча РПЛ

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02 декабря 2020, 16:56

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Сочи» дисквалифицирован на три матча Российской Премьер-Лиги по итогам встречи 16-го тура с «Уралом» (0:1).

Федотов дисквалифицирован на три матча чемпионата России за нецензурные выражения в адрес судьи матча, штраф — 300 тыс. рублей.

Федотов высказал недовольство главному арбитру встречи Станиславу Васильеву за вторую желтую карточку игроку сочинцев Сергею Терехову, за что был удален.