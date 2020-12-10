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Орлов: «Менеджмент „Зенита“ показал, что он далёк от совершенства»

вчера, 16:08

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил выступления в Лиге чемпионов донецкого «Шахтёра» и «Зенита».

Украинские футболисты в целом сильнее. Я сам выходец из украинского футбола и хочу сказать, что в советские времена украинцы всегда задавали тон. Помните, Бышовец, Блохин, Беланов, Лобановский? Это всё Украина. Целых 15 лет основным поставщиком в сборную СССР было киевское «Динамо». Во-первых, у Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и «Шахтёр», и «Динамо», в которое пришёл Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды.

«Шахтёр» — особая команда, в которой ведущую линию составляют бразильцы. Просто миллиардер Ахметов содержит команду и любит футбол. У него налажен клуб, менеджмент, хорошая атмосфера, очень хорошая селекционная группа. И платит он хорошо. У него культурная команда. Про «Зенит» такого не скажешь. Мне кажется, менеджмент «Зенита» в этом сезоне показал, что он далёк от совершенства. Есть вопросы к селекционной группе. Кого получила команда? Полтора года назад взяли Ракицкого, Барриоса и Азмуна, а затем – ничего.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 00:42
А потому что нечего тащить разных Радимовых, Аршавиных и прочих пиявок любящих газовое бабло, а нанимать профессионалов.
ykcyc77
ykcyc77
вчера в 22:03
Много воруют, так как деньги народные! У Ахметова не украдешь - секир башка будет!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:38
Спорить с тобой что метать бисер... Но отвечу. Поколение которое брало кубок УЭФА с армейцами воспитывалось без лимита. Также и Аршавинское поколение. А сейчас по74ть на камеру... Только не надо ничего рассказывать про домашний ЧМ. Япония тоже выходила из группы.
Союзник противников
Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:28
Почему нет???Смешной ты...Неуважаемый мною усатый австрияк играл в полуфинале,а бывшие на слуху-в скандале.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:49
Можно даже уточнить. Хохол это не национальность, а диагноз. Орлов просто как обычно топорно пояснил, почему Шахтер выступил лучше, чем Зенит. Это для него типично. Но то, что Шахтер живет на частные деньги, а Зенит на бюджетные , этого Гена не видит. А в этом и причина.
sv_1969
sv_1969 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:35
По крайней мере на слуху были... А наши щас чего добились во главе с др-чером? Можешь не отвечать...
Союзник противников
Союзник противников ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:15
Что же тогда "поколение мостовых" ничего не добилось в клубном футболе страны(кроме скандалов),а не игравшие за рубежом советские футболисты кое-чего добились???
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:13
Мы все -удавы Каа,у нас есть мысль ,и мы её думаем,и Гена не исключение.Выбрать выгодный для своего умозаключения период существования СОВЕТСКОГО футбола,и абсолютизировать его,в своих целях.А на деле Вы правы,ибо за весь период существования СССР и его футбола, "продукт Украины" доминирующим в нём не был.Тем более странно,что сам Гена-65+,и должен всё лучше помнить.Наверное точно,что "бывших хохлов не бывает"...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:08
Гена,лять,а где же в твоём списке 40 малкомов???Ты же ждал его,или забыл об этом???
Сп62
Сп62
вчера в 19:56
Тедеско, Шварца надо в Зенит. Можно Цорна для разнообразия. Вот тогда будет менеджмент.
морозз
морозз
вчера в 19:21
Зениту нужен тренер под которого будет создаваться топ команда, Семак однозначно не подходящая фигура для этой роли! В Зените создали обстановку когда тренеру покупают футболиста и говорят ...вот тебе игрок, вписывай его в команду! А должно быть всё наоборот, поэтому Семак и не имеет не авторитета, не солидности принятия решения!
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:06
Гена прав, провальный менеджмент.
Так как зенит на выходе набрал позорное одно очко из 18-и в не самой выдающейся, мягко говоря, группе ЛЧ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:49, ред.
Я люблю точность во всем. Орлов вел речь о наличии звезд украинского футбола в историческом аспекте (Бышовец, Лобановкий и т.д). В этой связи и я отвечаю в таком же аспекте ( современный футбол в этом плане не трогаем). Так вот в историческом аспекте "калибр" таких людей как Яшин, Шестернев, Нетто, Парамонов, Симонян, Ловчев, Бобров, Федотов, Гаврилов, Черенков я думаю сомнений даже у такого скептика как мой уважаемый оппонент, не вызывает. Я сам люблю иронию , но только, когда она в русле дискуссии. Направлять дискуссию в другое руло ( как в нашем случае, переводя акценты на современный футбол, по моему мнению некорректно, хотя могу ошибиться, возможно это новый риторический прием, спорит не буду). Так вот, я остаюсь при своем мнении, а именно в историческом плане "калибр "российских звезд футбола существенно выше "калибра" украинских зiрок (звезд). Что касается современного футбола , то это тема отдельная, готов ее обсудить , но только в конструктивном ключе в пониманием сути вопроса.
andre_can
andre_can
вчера в 18:33
придет Арш посмотрим :)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:10
Впервые слышу, чтобы гена слегка критиканул Зенит.
Project Pandora
Project Pandora ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 18:03
Серьёзно? Кто тогда отнял их заслуженное первое или второе место в группе? Беспредел, не иначе.
cska1948
cska1948 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:01
Какое отношение имеет лимит к высоким зарплатам российских игроков в РПЛ? Или у легов, в нашем чемпионате, зарплата в разы ниже чем у россиян?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:56
А фамилии у этого калибра, который "покрупнее" есть?
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 17:45, ред.
Вот и Гене стыдно как и многим за зенит
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
вчера в 17:40
Менеджмент Зенита как и менеджмент Газпрома одно кумовство!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 17:36
Прям удар подых таки Зенит больше не сильнейший клуб из СНГ? Этот Орлов сломался, несите следующего
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:36
Шахтер заслужил выходит в плей-офф ЛЧ вместо Реала.
fas2021
fas2021
вчера в 17:30
Зениту надо равняться на Европейский футбол, а он погряз в Российском!
Полагаю и в менеджмент клуба пора варягов пустить, чтобы хоть разгрести этот бардак
Б Р А Т
Б Р А Т
вчера в 17:20
Вот где столько времени пропадал Орлов!? В хохляндии...
В принципе, почти все по делу сказал.
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 17:20
Орлов переобулся в полете и он теперь украинский хлопец.. с детства за Динамо Киев
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:19
А разве я против? Более того, я и причину этого назвал. У Ахметова и Суркиса частные деньги в футболе, а у нас в основном, государственные. Но звезд в российском футболе не меньше, чем в украинском , да и калибр покрупнее.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 17:16
што? зенит уже не лучший клуб восточной европы?
112910415
112910415
вчера в 17:15
неправда !
менеджментом достигнуты здоровенные успехи, мы их просто не видим ...
так ведь мы и истинных целей не знаем
beefs
beefs
вчера в 17:04
а по-моему он к нему и не приближался...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:03, ред.
Гена как всегда в ударе... И опять я о теме лимита. Вот и почувствуйте разницу. Украинские хлопцы ж-пу рвут чтобы уехать в более сильные чемпы и естественно на более хорошую зарплату. Наши всем довольны, как в том мультике. Таити Таити нас и здесь неплохо кормят. В одном согласен, сборная Украины сильнее нашей на данный момент. Достаточно сравнить сколько играет за границей.
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