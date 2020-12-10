Орлов: «Менеджмент „Зенита“ показал, что он далёк от совершенства»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов сравнил выступления в Лиге чемпионов донецкого «Шахтёра» и «Зенита».

Украинские футболисты в целом сильнее. Я сам выходец из украинского футбола и хочу сказать, что в советские времена украинцы всегда задавали тон. Помните, Бышовец, Блохин, Беланов, Лобановский? Это всё Украина. Целых 15 лет основным поставщиком в сборную СССР было киевское «Динамо». Во-первых, у Украины сейчас показатели лучше. Имею в виду и «Шахтёр», и «Динамо», в которое пришёл Луческу. Я вижу, какие хорошие игроки у киевлян. И сборная Украины тоже на хорошем уровне, она смотрится лучше российской команды.

«Шахтёр» — особая команда, в которой ведущую линию составляют бразильцы. Просто миллиардер Ахметов содержит команду и любит футбол. У него налажен клуб, менеджмент, хорошая атмосфера, очень хорошая селекционная группа. И платит он хорошо. У него культурная команда. Про «Зенит» такого не скажешь. Мне кажется, менеджмент «Зенита» в этом сезоне показал, что он далёк от совершенства. Есть вопросы к селекционной группе. Кого получила команда? Полтора года назад взяли Ракицкого, Барриоса и Азмуна, а затем – ничего.