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Агент Льоренте рассказал об интересе со стороны «Ливерпуля»

сегодня, 14:42

Хулио Льоренте, дядя и агент полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».

«Ливерпуль» много раз связывался со мной относительно трансфера Льоренте. Мы с Маркосом говорили об этом, но он хочет остаться в «Атлетико», так что тема закрыта. Последний звонок [от заинтересованного клуба] мне поступил в мае, и он не из Испании.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из розыгрыша турнира на стадии 1/8 финала.

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Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:49
В Ливерпуль первого встречного не возьмут. Гыгыгы
мангo
мангo
сегодня в 14:43, ред.
интересоваться может каждый
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