Агент Льоренте рассказал об интересе со стороны «Ливерпуля»

Хулио Льоренте, дядя и агент полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте, рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».
«Ливерпуль» много раз связывался со мной относительно трансфера Льоренте. Мы с Маркосом говорили об этом, но он хочет остаться в «Атлетико», так что тема закрыта. Последний звонок [от заинтересованного клуба] мне поступил в мае, и он не из Испании.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из розыгрыша турнира на стадии 1/8 финала.