Агент Льоренте рассказал об интересе со стороны «Ливерпуля»

Хулио Льоренте, дядя и агент полузащитника «Атлетико» , рассказал об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».

«Ливерпуль» много раз связывался со мной относительно трансфера Льоренте. Мы с Маркосом говорили об этом, но он хочет остаться в «Атлетико», так что тема закрыта. Последний звонок [от заинтересованного клуба] мне поступил в мае, и он не из Испании.