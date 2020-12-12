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ПСЖ, «Бавария» и «Арсенал» претендуют на Эриксена

сегодня, 14:14

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, покинет итальянский клуб в январе.

Датский футболист более не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.

Сообщается, что в данный момент на Эриксена претендуют три европейских клуба — ПСЖ, «Бавария» и «Арсенал».

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Ямайский Болт
Ямайский Болт
сегодня в 18:26
арсенал для него (ну и барселона ювентус борусия монако )
Digger88
Digger88
сегодня в 15:03
В итоге в Зенит перейдет))
shlifen
shlifen
сегодня в 14:38
Согласен что Эриксен тоже частично виноват в своих проблемах в Интере, отказавшись учить итальянский. Но и Конте никак не попытался встроить игрока в команду, поэтому расставание уже зимой может быть отличным решением.
В Арсенал все таки маловероятно, а вот в ПСЖ вполне мог бы и перейти - не дорогой, не старый, всё ещё звездный игрок с отличным пасом. Бавария тоже может приглядеться - всё таки "за дёшево" есть шанс получить качественного исполнителя. Но в ПСЖ, на мой взгляд, Эриксен будет "ближе к основе", а трофеев соберет и с Баварцами и с ПСЖ...
джувифейл
джувифейл
сегодня в 14:30
топовый игрок
shlomo
shlomo
сегодня в 14:25
Выбору позавидуют многие
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:17
Парень сдал почему то???
beefs
beefs
сегодня в 14:17
одним не нужен, другим пойдет...
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