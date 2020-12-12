ПСЖ, «Бавария» и «Арсенал» претендуют на Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, покинет итальянский клуб в январе.
Датский футболист более не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте.
Сообщается, что в данный момент на Эриксена претендуют три европейских клуба — ПСЖ, «Бавария» и «Арсенал».
В Арсенал все таки маловероятно, а вот в ПСЖ вполне мог бы и перейти - не дорогой, не старый, всё ещё звездный игрок с отличным пасом. Бавария тоже может приглядеться - всё таки "за дёшево" есть шанс получить качественного исполнителя. Но в ПСЖ, на мой взгляд, Эриксен будет "ближе к основе", а трофеев соберет и с Баварцами и с ПСЖ...
В Арсенал все таки маловероятно, а вот в ПСЖ вполне мог бы и перейти - не дорогой, не старый, всё ещё звездный игрок с отличным пасом. Бавария тоже может приглядеться - всё таки "за дёшево" есть шанс получить качественного исполнителя. Но в ПСЖ, на мой взгляд, Эриксен будет "ближе к основе", а трофеев соберет и с Баварцами и с ПСЖ...