Слуцкий — о состоянии поля: «Вернулись в снежное дерби в 90-е годы»

Главный тренер «Рубина» оценил состояние поля на стадионе «Мордовия Арена», где пройдёт матч 18-го тура РПЛ против «Тамбова».

Посмотрев на качество поля, хочу сказать, какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, если это можно назвать футбольным полем, они будут иметь очень серьёзные проблемы не столько в борьбе друг с другом, сколько с полем. Для меня крайне удивительна ситуация, когда в Туле играется матч «Ахмат» — «Ростов», в прошлом туре играют «Сочи» — «Ахмат», в регионах, где можно и нужно играть в футбол в это время года. Таких полей, как в Саранске, давно не встречал. Вернулись в снежное дерби в 90-е годы.