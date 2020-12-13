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Слуцкий — о состоянии поля: «Вернулись в снежное дерби в 90-е годы»

сегодня, 13:55
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил состояние поля на стадионе «Мордовия Арена», где пройдёт матч 18-го тура РПЛ против «Тамбова».

Посмотрев на качество поля, хочу сказать, какие бы две команды сегодня ни вышли на футбольное поле, если это можно назвать футбольным полем, они будут иметь очень серьёзные проблемы не столько в борьбе друг с другом, сколько с полем. Для меня крайне удивительна ситуация, когда в Туле играется матч «Ахмат» — «Ростов», в прошлом туре играют «Сочи» — «Ахмат», в регионах, где можно и нужно играть в футбол в это время года. Таких полей, как в Саранске, давно не встречал. Вернулись в снежное дерби в 90-е годы.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:45
Посмотрим кому на руку такое поле.
Alex Santana
Alex Santana
сегодня в 14:37
Чемпионат как и страна 77
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 14:09
Все вопросы к Мутко. Это он решил строить стадион в Саранске, зная, что в Мордовии футбол не нужен никому от слова совсем. Вот с него и надо высчитать выброшенные не ветер сотни миллионов.
beefs
beefs
сегодня в 13:56
а ведь это поле готовилось к ЧМ...
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