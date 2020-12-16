Тедеско: «Это большая игра, встречаются первая и вторая команды»

Главный тренер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Могу сказать, что никто из членов тренерского штаба не будет надевать видеорегистраторы на себя. То, что произошло в Сочи, уже произошло. Мы проиграли там 0:1, поздравляю «Сочи». Мы играли с ним три раза и ни разу не выиграли. Это сильная команда. Мы все сфокусированы на игре с «Зенитом». Это большая игра, потому что встречаются первая и вторая команды. Мы проводим фантастический сезон и сильны ментально. Здесь сложно играть, мы знаем о сильных сторонах соперников, но намерены показать хороший результат.