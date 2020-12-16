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Тедеско: «Это большая игра, встречаются первая и вторая команды»

16 декабря 2020, 19:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Могу сказать, что никто из членов тренерского штаба не будет надевать видеорегистраторы на себя. То, что произошло в Сочи, уже произошло. Мы проиграли там 0:1, поздравляю «Сочи». Мы играли с ним три раза и ни разу не выиграли. Это сильная команда. Мы все сфокусированы на игре с «Зенитом». Это большая игра, потому что встречаются первая и вторая команды. Мы проводим фантастический сезон и сильны ментально. Здесь сложно играть, мы знаем о сильных сторонах соперников, но намерены показать хороший результат.

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Все комментарии
n272nm
n272nm
16 декабря в 22:25
дайтетедескозаработать Бугага! :)))
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 21:10
Пока всё получается.
pomor45
pomor45
16 декабря в 20:55
Ну, первый то по двойному чемпионству, а второй по случайности и везению. Вот и сейчас пока равенство в счёте благодаря тому, что Зенит забил оба гола.
Cat01
Cat01
16 декабря в 20:04
Игра покажет кто лучше
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 20:02
Есть шанс вдоволь попрыгать в крытом тёплом стадионе.
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 19:58
Пой,ПТАШЕЧКА,ПОЙ! И прыгай шибче,авось и повезёт.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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