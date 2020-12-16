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Шварц — о поражении от «Сочи»: «Разочарованы данным результатом»

16 декабря 2020, 21:16
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2).

Очень расстроен тем, что мы уступили. Хорошо вступили в игру, создавали моменты и даже забили гол, который отменили из-за офсайда. Не знаю, был ли там офсайд или нет, не видел эпизод. Во второй половине пропустили гол, а затем красная карточка была… Разочарованы данным результатом. Очень сложно было перевернуть ход противостояния, нам не хватало энергии, ведь нас было на одного футболиста меньше.

Удаление Евгеньева? Не могу сказать, что красная карточка была несправедливой. Нам нужно прибавлять в нашем отношении к тому, как доигрывать такие сложные матчи в плане характера и энергии. Если говорить о последних двух матчах — мы действовали неплохо, хотя итоговые результаты вы знаете.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 22:10
Показали свой средненький уровень.
Loko57
Loko57
16 декабря в 21:56
Очередная эйфория закончилась.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 21:55
Какая игра , такой и результат, тут все совпадает. Сочи были лучше во всем. Динамо выглядело очень бледно.
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 21:53
Началась чёрная полоса у немца
shlomo
shlomo
16 декабря в 21:16
Играли плохо...вот и результат
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