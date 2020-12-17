Черевченко назвал причину, почему российские клубы провалились в еврокубках

Главный тренер «Химок» поделился мнением о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.

Я много на этот счет читал и слушал разные мнения. Моя версия — сказалось отсутствие предсезонки. Обычно есть условный месяц, чтобы подготовиться к сезону. А здесь еще и наложилась пандемия: два с половиной месяца все просто отдыхали. Те, у кого есть загородные дома, могли пробежаться. Но в квартирах особо не позанимаешься. И после этого мы практически с листа начали чемпионат. Сколько там было, две недели паузы?

По факту мы не успели подготовиться за такой короткий период. Плюс, футболисты начали выпадать, но это было изначально понятно. Пошли травмы, коронавирус. От ковида вообще никто не застрахован.