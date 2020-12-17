ГлавнаяНовости

Черевченко назвал причину, почему российские клубы провалились в еврокубках

вчера, 13:19

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мнением о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.

Я много на этот счет читал и слушал разные мнения. Моя версия — сказалось отсутствие предсезонки. Обычно есть условный месяц, чтобы подготовиться к сезону. А здесь еще и наложилась пандемия: два с половиной месяца все просто отдыхали. Те, у кого есть загородные дома, могли пробежаться. Но в квартирах особо не позанимаешься. И после этого мы практически с листа начали чемпионат. Сколько там было, две недели паузы?

По факту мы не успели подготовиться за такой короткий период. Плюс, футболисты начали выпадать, но это было изначально понятно. Пошли травмы, коронавирус. От ковида вообще никто не застрахован.

Все новости
Ганчаренко: «Конкуренция пошла на пользу Чалову»
Сегодня, 11:47 Комментарии0
Кадыров: «Самым важным для журналистов был вопрос про Дзюбу. Судите сами!»
Сегодня, 11:29 Комментарии9
Габулов: «Шунин – номер один сборной России»
Сегодня, 11:07 Комментарии7
Габулов — о Черчесове: «Если бы был тренером, то так поступать бы не стал»
Сегодня, 10:44 Комментарии16
Тихий: «Рады, что смогли одержать волевую победу над „Локомотивом“»
Сегодня, 10:03 Комментарии7
Чалов: «Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам „красно-синих“»
Сегодня, 08:47 ФотоКомментарии18
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 11:21
Ещё один Иксперд, блин, со своей "пандемией"...чё бы новое придумали уже)
FROBI
FROBI
вчера в 15:31
(c) "Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила!
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!"
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 14:58
Тут одна причина РПЛ это дурдом)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:09, ред.
Федун, не спи, возьми тренера в команду
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:06, ред.
Если честно, то этот бред уже надоело слушать.
Может тогда стоит сократить РПЛ до 7-10 команд? Календарь чемпионата составлять так, что бы до и после матча в еврокубках команда отдыхала как минимум неделю. Да и сборной поможем, перед игрой сборной (не важно отбор или тов. матч) команду собирать за месяц до игры и готовиться.
Ну, а что в порядке бреда и так можно подумать, а то отмазки себе нашли. Почему мы проигрывали командам, которые находились в таком же графике и условиях, что и наши команды? Почему об этом все умалчивают? Нам всего попались две команды из стран где не доигрывали свои чемпионаты Брюгге и Ренн, но как раз Ренн то и прошли.
Да и самое главное, почему тогда команды не отказались от доигрывания чемпионата? Были бы свежее, так, что виноваты сами.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:04
все были в равных условиях)))хватит выдумывать всякую чушь)))
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:58
Всё сделают: и разберут и выводы будут. Не будет главного - перемен.
pomor45
pomor45
вчера в 13:55
Шесть лет уже проваливаемся. За это время кто только не был чемпионом, а результаты особо не отличались: 4 место в группе ЛЧ и, как большая удача и радость, выход в ЛЕ, в которой весной всё заканчивалось в первом же раунде. Так что, по-моему, главная причина в отсталости РПЛ, упорно продолжающей играть в футбол прошлого века: 10 тугодумов размеренно двигаются по полю, возлагая все надежды на мечущегося в рамке вратаря. Всем действом управляет тренер абсолютно не представляющий, как может быть иначе, и совершенно не извлекающий никаких уроков из участия в ЕК. Естественно, что сборная от игроков до тренера являет собой венец этого состояния отечественного футбола. Видимо, что хуже всего, всех в РФС и РПЛ это вполне устраивает и все участники этого абсурдного театра неплохо зарабатывают даже по европейским меркам. Футбол в ж..е, а контракты, как в Е....е.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:47
Кто мешал нашему руководству перейти на весну-осень и спокойно готовиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:39
Надо всё разобрать всё и зделать выводды!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:38
Да ужжж. 56ьнее мнения я не слышал.
То есть в Германии, Италии, Англии ПАНДЕМИИ не было ?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:36
Это называется проще, отсутствие самоуважения и тренеры-физруки.
Cat01
Cat01
вчера в 13:35
Причин и экспертов у нас хватает а футбола а результата и футбола нет!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:35
Туфта.А чем прошлый сезон "успехами " отличался? ОТсутствием "рекордов" ЦСКА и "Зенита"???

...а Ханчарэнка-рекордсмен должен быть уволен.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:33
100%. Хотя в прошлом году была предсезонка, но тоже провалились. Тогда правда член был короткий. А в этом году не было предсезонки и провалились, просто рубаха длинная оказалась.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 13:30
Все были в примерно равной ситуации, но как обычно, только нам это мешает
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:23
Пошли отмазки.....
После драки кулаками не машут.
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Ну только его мнения для полного расклада не хватало...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100