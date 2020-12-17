Черевченко назвал причину, почему российские клубы провалились в еврокубках

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился мнением о неудачных выступлениях российских команд в еврокубках.
Я много на этот счет читал и слушал разные мнения. Моя версия — сказалось отсутствие предсезонки. Обычно есть условный месяц, чтобы подготовиться к сезону. А здесь еще и наложилась пандемия: два с половиной месяца все просто отдыхали. Те, у кого есть загородные дома, могли пробежаться. Но в квартирах особо не позанимаешься. И после этого мы практически с листа начали чемпионат. Сколько там было, две недели паузы?
По факту мы не успели подготовиться за такой короткий период. Плюс, футболисты начали выпадать, но это было изначально понятно. Пошли травмы, коронавирус. От ковида вообще никто не застрахован.
Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила!
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!"
Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила!
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Крокодил не ловится, не растёт кокос!
Вроде не бездельники, и могли бы жить.
Им бы понедельники взять и отменить!"
Может тогда стоит сократить РПЛ до 7-10 команд? Календарь чемпионата составлять так, что бы до и после матча в еврокубках команда отдыхала как минимум неделю. Да и сборной поможем, перед игрой сборной (не важно отбор или тов. матч) команду собирать за месяц до игры и готовиться.
Ну, а что в порядке бреда и так можно подумать, а то отмазки себе нашли. Почему мы проигрывали командам, которые находились в таком же графике и условиях, что и наши команды? Почему об этом все умалчивают? Нам всего попались две команды из стран где не доигрывали свои чемпионаты Брюгге и Ренн, но как раз Ренн то и прошли.
Да и самое главное, почему тогда команды не отказались от доигрывания чемпионата? Были бы свежее, так, что виноваты сами.
Может тогда стоит сократить РПЛ до 7-10 команд? Календарь чемпионата составлять так, что бы до и после матча в еврокубках команда отдыхала как минимум неделю. Да и сборной поможем, перед игрой сборной (не важно отбор или тов. матч) команду собирать за месяц до игры и готовиться.
Ну, а что в порядке бреда и так можно подумать, а то отмазки себе нашли. Почему мы проигрывали командам, которые находились в таком же графике и условиях, что и наши команды? Почему об этом все умалчивают? Нам всего попались две команды из стран где не доигрывали свои чемпионаты Брюгге и Ренн, но как раз Ренн то и прошли.
Да и самое главное, почему тогда команды не отказались от доигрывания чемпионата? Были бы свежее, так, что виноваты сами.
То есть в Германии, Италии, Англии ПАНДЕМИИ не было ?
То есть в Германии, Италии, Англии ПАНДЕМИИ не было ?
...а Ханчарэнка-рекордсмен должен быть уволен.
...а Ханчарэнка-рекордсмен должен быть уволен.
После драки кулаками не машут.
После драки кулаками не машут.