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Ибрагимович: «Златана нельзя приручить, я уничтожу Кинг-Конга»

сегодня, 08:47

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на несколько интересных вопросов журналистов, подчеркнув, что возраст не является для него проблемой, чтобы показывать отличные результаты на поле.

Кто лучше стареет — Златан или Бенджамин Баттон?

Я старею лучше, потому что я — живое тому доказательство. Бенджамин Баттон — лишь выдумка. Я идеальный персонаж для этого фильма. Я снимаю реальный фильм, а Бенджамин Баттон — всего-навсего фильм для кинотеатров.

Кто победит в армреслинге — Златан или Кинг-Конг?

Я уничтожу Кинг-Конга. Сто процентов. Уничтожу.

Кого труднее приручить — Златана или льва?

Златана, сто процентов. Льва можно приручить, Златана приручить нельзя. Это совсем другой зверь.

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Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:46
Бенджамин Баттон — лишь выдумка.

Я уничтожу Кинг-Конга

Л-Логика )) Баттон придуман, Кинг-Конг существует )))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:39
Носатый сегодня разговорился
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:30
Не может выйти из образа.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:10
Златана проинформирует о homevideo и он побрезгует соревноваться с Артемом в данном единоборстве, ну может сподобиться на пренебрежительный пинок, коими обычно отбрасывают в сторону с дороги вонючие половые тряпки.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:09
)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:04
Имеет право так говорить, потому что он реально крут в свои почти 40 ведёт за собой Милан!
Faustello
Faustello
сегодня в 09:54, ред.
Азаза, вот реально люблю я Златана! Сам придумал стеб, прокачал себя для этого стеба и кайфует стебясь!!!
Вообще красава!)))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 09:41
Просто человек в образе))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:28, ред.
Это, братцы, нарциссизм. Во всей красе. Так и до эксгибиционизма недалеко.) Но играть не разучился. Вот вам и "старичок".
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:25
Златан продолжает удивлять. Ведь когда он решил вернуться в Европу, большинство экспертов , журналистов и других "писателей" были настроены довольно скептически по этому поводу. Но первые же появления Златана на поле в составе Милана , "опрокинули" весь этот скептицизм. Златан сразу стал лидером Милана, команда сразу же выбилась в лидеры , а уже почти списанный старичок выбился в лучшие бомбардиры. Стоит только Ибре пропустить матч из травмы , как игра Милана сразу тускнеет. Сколько еще Златан протянет на таком уровне - это загадка??? Но хочется надеяться , что это "чудо" продлится еще и еще.
Удачи Златану в дальнейшей карьере и главное без травм.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:55
У него с юмором всев порядке...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:50, ред.
а дзюбу в армрестлинг победит?? У артема рука накаченная))
ОПС
ОПС
сегодня в 08:49
Слишком много яканья.
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