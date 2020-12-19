Ибрагимович: «Златана нельзя приручить, я уничтожу Кинг-Конга»

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сегодня, 08:47

Нападающий «Милана» ответил на несколько интересных вопросов журналистов, подчеркнув, что возраст не является для него проблемой, чтобы показывать отличные результаты на поле.

Кто лучше стареет — Златан или Бенджамин Баттон?

Я старею лучше, потому что я — живое тому доказательство. Бенджамин Баттон — лишь выдумка. Я идеальный персонаж для этого фильма. Я снимаю реальный фильм, а Бенджамин Баттон — всего-навсего фильм для кинотеатров.

Кто победит в армреслинге — Златан или Кинг-Конг?

Я уничтожу Кинг-Конга. Сто процентов. Уничтожу.

Кого труднее приручить — Златана или льва?