Ибрагимович: «Златана нельзя приручить, я уничтожу Кинг-Конга»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на несколько интересных вопросов журналистов, подчеркнув, что возраст не является для него проблемой, чтобы показывать отличные результаты на поле.
Кто лучше стареет — Златан или Бенджамин Баттон?
Я старею лучше, потому что я — живое тому доказательство. Бенджамин Баттон — лишь выдумка. Я идеальный персонаж для этого фильма. Я снимаю реальный фильм, а Бенджамин Баттон — всего-навсего фильм для кинотеатров.
Кто победит в армреслинге — Златан или Кинг-Конг?
Я уничтожу Кинг-Конга. Сто процентов. Уничтожу.
Кого труднее приручить — Златана или льва?
Златана, сто процентов. Льва можно приручить, Златана приручить нельзя. Это совсем другой зверь.
Я уничтожу Кинг-Конга
Л-Логика )) Баттон придуман, Кинг-Конг существует )))
Я уничтожу Кинг-Конга
Л-Логика )) Баттон придуман, Кинг-Конг существует )))
Вообще красава!)))
Вообще красава!)))
Удачи Златану в дальнейшей карьере и главное без травм.
Всем здоровья.
Удачи Златану в дальнейшей карьере и главное без травм.
Всем здоровья.