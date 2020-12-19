Лэмпард: «Райс — потрясающий футболист, он многого добился в „Вест Хэме“»

Главный тренер «Челси» перед матчем 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» поделился мнением о полузащитнике «молотобойцев» .

Райс является воспитанником «синих», покинув академию «Челси» в 14 лет, а сейчас слухи активно связывают футболиста с возвращением в команду Лэмпарда.

Это потрясающий футболист, он отлично играет за «Вест Хэм» и сборную Англии. Приятно слышать, что, покинув «Челси», он многого добился в «Вест Хэме».

Это доказывает, что у него сильный характер, и что касается нас, я бы не стал использовать слово «сожаление» [что он покинул «Челси»]. У нас одна из лучших академий в мире, и, если посмотреть сейчас на нашу главную команду, на тех, кого мы вырастили, кто уже на подходе к главной команде, вы увидите много хороших футболистов. А это нелегко, нет точной науки, как выбирать футболистов.

Академия работает блестяще, выпускает прекрасных футболистов. Деклану Райсу надо отдать должное за его начало карьеры и то, как он проявил себя в «Вест Хэме».