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Лэмпард: «Райс — потрясающий футболист, он многого добился в „Вест Хэме“»

сегодня, 08:22
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм21.12.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» поделился мнением о полузащитнике «молотобойцев» Деклане Райсе.

Райс является воспитанником «синих», покинув академию «Челси» в 14 лет, а сейчас слухи активно связывают футболиста с возвращением в команду Лэмпарда.

Это потрясающий футболист, он отлично играет за «Вест Хэм» и сборную Англии. Приятно слышать, что, покинув «Челси», он многого добился в «Вест Хэме».

Это доказывает, что у него сильный характер, и что касается нас, я бы не стал использовать слово «сожаление» [что он покинул «Челси»]. У нас одна из лучших академий в мире, и, если посмотреть сейчас на нашу главную команду, на тех, кого мы вырастили, кто уже на подходе к главной команде, вы увидите много хороших футболистов. А это нелегко, нет точной науки, как выбирать футболистов.

Академия работает блестяще, выпускает прекрасных футболистов. Деклану Райсу надо отдать должное за его начало карьеры и то, как он проявил себя в «Вест Хэме».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:17
На уровень Челси он не тянет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:33
Оценка Фрэнка дорого стоит
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