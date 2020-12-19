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Галлас: «У Артеты нет опыта, чтобы работать в „Арсенале“»

сегодня, 08:34

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас считает, что «канонирам» не стоило назначать Микеля Артету на должность главного тренера клуба.

Что происходит в «Арсенале»? Это вопрос, который, я думаю, все задавали в этом сезоне. Я не знаю ответа.

Я думаю, что, возможно, проблема в данный момент в том, что Микель Артета не тот тренер, который подходит «Арсеналу». На мой взгляд, у него нет нужного опыта, чтобы управлять большим клубом. Я был удивлен, даже когда он стал помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вам нужен огромный тренерский опыт, чтобы возглавить «Арсенал». Вам нужно знать, как управлять 24 игроками. Вся нагрузка ложится на ваши плечи, вы принимаете все решения. Некоторые игроки будут расстроены тем, что они не играют, и вам понадобится опыт, чтобы справиться с этим.

Ранее наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил альтернативное мнение. Испанский специалист считает, что Артета является наиболее подходящим тренером для «Арсенала».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:18, ред.
Агонии Арсенала с тренером удивляют.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:42
Одной заменой тренера не решить всех проблем, которых у арсенала куча.
beefs
beefs
сегодня в 08:35
это как в Спартаке..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:34
Вот именно
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