Галлас: «У Артеты нет опыта, чтобы работать в „Арсенале“»

Бывший защитник «Арсенала» считает, что «канонирам» не стоило назначать на должность главного тренера клуба.

Что происходит в «Арсенале»? Это вопрос, который, я думаю, все задавали в этом сезоне. Я не знаю ответа.

Я думаю, что, возможно, проблема в данный момент в том, что Микель Артета не тот тренер, который подходит «Арсеналу». На мой взгляд, у него нет нужного опыта, чтобы управлять большим клубом. Я был удивлен, даже когда он стал помощником Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Вам нужен огромный тренерский опыт, чтобы возглавить «Арсенал». Вам нужно знать, как управлять 24 игроками. Вся нагрузка ложится на ваши плечи, вы принимаете все решения. Некоторые игроки будут расстроены тем, что они не играют, и вам понадобится опыт, чтобы справиться с этим.