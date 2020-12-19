Месси повторил уникальный рекорд Пеле

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Таким образом, этот мяч стал 643-м в футболке каталонской команды для аргентинца. Он повторил рекордный показатель для игроков по количеству голов за один клуб. Ранее столько же голов забил Пеле за «Сантос».
Недавно Месси был признан лучшим правым форвардом всех времён.
Насчёт голов Пеле, там есть разная статистика, не исключено, что данная статистика отображает более скромный подсчёт, но не ручаюсь за это. Это не отменяет великолепной статистики Месси за всю карьеру в Барселоне.
Насчёт голов Пеле, там есть разная статистика, не исключено, что данная статистика отображает более скромный подсчёт, но не ручаюсь за это. Это не отменяет великолепной статистики Месси за всю карьеру в Барселоне.
Что будет с Месси дальше , узнаем скорее всего после выборов.
Всем здоровья.
Что будет с Месси дальше , узнаем скорее всего после выборов.
Всем здоровья.