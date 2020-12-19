Месси повторил уникальный рекорд Пеле

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вчера, 19:30

Нападающий «Барселоны» забил гол в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

Таким образом, этот мяч стал 643-м в футболке каталонской команды для аргентинца. Он повторил рекордный показатель для игроков по количеству голов за один клуб. Ранее столько же голов забил Пеле за «Сантос».

Недавно Месси был признан лучшим правым форвардом всех времён.