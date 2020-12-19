ГлавнаяНовости

Месси повторил уникальный рекорд Пеле

вчера, 19:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».

Таким образом, этот мяч стал 643-м в футболке каталонской команды для аргентинца. Он повторил рекордный показатель для игроков по количеству голов за один клуб. Ранее столько же голов забил Пеле за «Сантос».

Недавно Месси был признан лучшим правым форвардом всех времён.

Все новости
ОфициальноМесси повторил рекорд Роналду
Вчера, 20:55 Комментарии36
ОфициальноКоке установил рекорд «Атлетико»
Вчера, 18:52 Комментарии4
ОфициальноКлопп вышел на первое место по победам в АПЛ во главе «Ливерпуля»
Вчера, 18:21 Комментарии10
У «Шеффилд Юнайтед» одно очко после 13 туров АПЛ. Это антирекорд турнира
18 декабря Комментарии6
ОфициальноМукоко — самый молодой дебютант в истории Бундеслиги
15 декабря Комментарии6
Семак вошёл в топ-5 тренеров в истории «Зенита» по количеству побед
13 декабря Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Тага Дага (раскрыть)
сегодня в 01:00
Не удивлюсь, если у тебя над кроватью весит его портрет!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Им этого не понять. Или они не хотят понять.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 00:58
Мои искреннее поздравления лучшему футболисту 21-века,забить столько голов в таком чемпионате...живая легенда мирового футбола. ..гений. .ты лучший. Месси..Месси...Мессииииии.....
NGYRZ
NGYRZ
вчера в 23:50
Не понимаю, в чем заключается уникальность этого рекорда?

Он такой же, как и колличество проведенных игр за 1 клуб!

Провел бы Роналду всю карьеру в Реале играя в Ла лиге, у него было бы тоже самое, а то уверен и больше.

А вот прийти в новый клуб, пройти адаптацию и стать лучшим бомбардиром в её истории, вот это реально круто смотрится!
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 22:44
Легенда футбола!!!
Николай Семенов
Николай Семенов ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
вчера в 22:00
причем тут панама? днари из бразилии в любом случае слабее аутсайдеров самого топового еврочемпионата
Байкал-38
Байкал-38 ответ ilyafrom (раскрыть)
вчера в 21:28
Классно уделал поклонника дырявого кристано!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:07
Хулители Лионеля Месси в душЕ всё же понимают, что он великий футболист. Даже без будущего рекорда в 644 мяча. Да и при чём тут этот рекорд ?
mangox13
mangox13 ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 21:06
Тут как бы про личный рекорд а не сборную)) ахаха
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 20:53
А сколько Пеле пенальти не забил или Месси и тут первый?
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 20:35
Кол-во скулящих ниже,лишь подчеркивает уникальное достижение.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:34
Пал очередной рекорд
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:33
Быстрее бы он ушел.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:28
Да плевать уже на его личные рекорды.
Зачем этот человек продолжает определять игру команды?
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:28
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:26
    Рекорд - это конечно хорошо. Но игра Барселоны просто удручает. Катание мяча вокруг штрафной , без обострения до добра не доведут. Да гол Месси после сомнительного пенальти был забит. Месси выглядит не лучше и не хуже своих партнеров. Все серенько выглядят. Игры нет, комбинаций нет, унылое перекатывания мяча и куча дальних , но не опасных ударов.
    Что будет с Месси дальше , узнаем скорее всего после выборов.
    Всем здоровья.
    David Young
    David Young
    вчера в 20:26
    Действительно огромное достижение. Месси является для Барселоны такой же легендарной и великой фигурой, какой Пеле является для Сантоса, но Лионель всё ещё играет, и ещё может забить много голов за каталонский клуб, но больше 800 почти точно не забьёт. Тем не менее, статистика отличная, как и общий вклад Месси в успехи Барселоны уже очень многие годы. Он не единственный из тех, кто играл очень важную роль в грандиозных успехах Барселоны во время её очень успешных сезонов, но он относится к одним из самых полезные и великих игроков клуба более чем одного поколения. Не будет удивительным, если Месси завершит карьеру именно в Барселоне, всё-таки связь между ними слишком сильная, и оба всё ещё нуждаются друг в друга.

    Насчёт голов Пеле, там есть разная статистика, не исключено, что данная статистика отображает более скромный подсчёт, но не ручаюсь за это. Это не отменяет великолепной статистики Месси за всю карьеру в Барселоне.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 20:18
    жаль что не проиграли))
    Виталий Козлов
    Виталий Козлов
    вчера в 20:11
    Как зае*** этот конченный гном,одни рекорды он ставит,мертвый гном,стату он набил,было бы на ком на бивать,Осасуна,уэски,Гранады,алавесы,вот где гном стату набил этот грёбаный рекордсмен.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:11
    Теперь каждый матч рекорд.
    Николай Сергеевич
    Николай Сергеевич
    вчера в 20:06
    Петухан че сказать
    Бессмертный_Царь
    Бессмертный_Царь ответ Я на стреме (раскрыть)
    вчера в 19:50
      Я на стреме
      Я на стреме ответ Бессмертный_Царь (раскрыть)
      вчера в 19:48
      ходы под землёй видать знает
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Я на стреме (раскрыть)
      вчера в 19:47
      Со сборной не выиграл, но липовое звание чемпиона мира получил, через махинации с благотворительным фондом)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Lewa2708 (раскрыть)
      вчера в 19:46
      Да ты Шо?)
      Я на стреме
      Я на стреме
      вчера в 19:44, ред.
      тьфу ты....я думал что то со сборной выиграл
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ Николай Семенов (раскрыть)
      вчера в 19:44
      Панамы, осасуны и уэски это топы, а как же.)
      Lewa2708
      Lewa2708 ответ ilyafrom (раскрыть)
      вчера в 19:44
      Он ни чьи матчи не видел)
      Бессмертный_Царь
      Бессмертный_Царь ответ ilyafrom (раскрыть)
      вчера в 19:44
        mihaluch
        mihaluch
        вчера в 19:44
        Месси бьёт один рекорд за другим.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100