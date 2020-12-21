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Тренер «Фремад Амагер»: «Скауты ЦСКА просматривали вингера Току»

сегодня, 12:29

Тренер датского «Фремад Амагер» Тимур Дагуев прокомментировал информацию об интересе к вингеру команды Эммануэлю Току со стороны ЦСКА.

Это правда. Мы играли со «Скиве» на выезде в лиге 29 сентября. Скауты ЦСКА были на игре и он забил два. Начались в прессе первые разговоры ещё тогда. Потом чуть все затихло. И вот у нас была самая большая игра против «Брондбю» – лучшей команды Дании прямо сейчас – и мы их обыграли 2:1. Току забил и выдал сумасшедший матч. Потому и пошли разговоры о «Норшелланде» и «Галатасарае».

Мы ко всему открыты. Когда такие клубы большие приходят, как мы можем не отпускать футболистов? Но есть цена.

Току сильнее Эджуке? Он совсем другой. Току умный, командный, с ударом и с невероятной работоспособностью и прессингом.

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isamsn
isamsn
сегодня в 20:43
Если просматривали те же скауты, что и Гаича, то лучше не надо....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:02
Агентство Ultimate Sports: мы не предлагаем Току российским клубам

«Ничего про ЦСКА не знаем. По России мы Току не предлагаем, рано ещё. «Норшелланд», возможно, сам выходил, а по «Галатасараю» какие-то агенты что-то говорили, но мы на разговоры не реагируем: принесут бумагу — будем говорить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 18:35
Родственник, правда дальний, в медслужбе хоккейного ЦСКА работает. Оттуда иногда приходит информация.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:23
Ясно, спасибо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 16:16
Практически на все, в том числе вратарь, но реальных 2-3 не более, остальные на перспективу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:11
За просмотр, как известно, денег не платят )))))
А будет ли трансфер? Не уверен.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:37
это просто реклама)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:16
А какие позиции в приоритете , может есть информация???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:56
Таких Току много а ЦСКА один.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:47
Даже не слышал о таком клубе.
Но скауты в ЦСКА знают цену игрокам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
В настоящее время на просмотре в ЦСКА 28 футболистов из разных стран и клубов, в том числе и РПЛ. Там есть и поприличнее. Но вряд ли трансферы будут зимой. Летом возможно 1-2 не более
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:34
Можно взять,если не дорого!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:32
Ну пока только просмотр.
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