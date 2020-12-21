Тренер «Фремад Амагер»: «Скауты ЦСКА просматривали вингера Току»

Тренер датского «Фремад Амагер» Тимур Дагуев прокомментировал информацию об интересе к вингеру команды со стороны ЦСКА .

Это правда. Мы играли со «Скиве» на выезде в лиге 29 сентября. Скауты ЦСКА были на игре и он забил два. Начались в прессе первые разговоры ещё тогда. Потом чуть все затихло. И вот у нас была самая большая игра против «Брондбю» – лучшей команды Дании прямо сейчас – и мы их обыграли 2:1. Току забил и выдал сумасшедший матч. Потому и пошли разговоры о «Норшелланде» и «Галатасарае».

Мы ко всему открыты. Когда такие клубы большие приходят, как мы можем не отпускать футболистов? Но есть цена.

Току сильнее Эджуке? Он совсем другой. Току умный, командный, с ударом и с невероятной работоспособностью и прессингом.