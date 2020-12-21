Лэмпард: «Приятно, что в АПЛ много британских тренеров, дающих результаты»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о росте числа британских тренеров в чемпионате Англии.

В современном мире, я думаю, не имеет значения, откуда вы родом. Но приятно, что в АПЛ приходят британские наставники и показывают хорошие результаты.

Я знаю, что за этим много тяжелой работы. И если это может вдохновить молодых тренеров или игроков, которые хотят попробовать стать наставниками, это очень важно. Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес уже много лет преуспевают.