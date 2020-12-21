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Лэмпард: «Приятно, что в АПЛ много британских тренеров, дающих результаты»

сегодня, 11:37

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о росте числа британских тренеров в чемпионате Англии.

В современном мире, я думаю, не имеет значения, откуда вы родом. Но приятно, что в АПЛ приходят британские наставники и показывают хорошие результаты.

Я знаю, что за этим много тяжелой работы. И если это может вдохновить молодых тренеров или игроков, которые хотят попробовать стать наставниками, это очень важно. Сэм Эллардайс и Дэвид Мойес уже много лет преуспевают.

Также недавно Лэмпард назвал Тиаго Силву одним из ключевых игроков «Челси».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:50
Все эти результаты местечковые, так что не достижение возглавить клуб и болтаться во второй десятке!)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:41
Нам бы парочку подкинули ! ))
Посмеёмся на славу
Посмеёмся на славу
сегодня в 11:54
Британских это размытое понятие. Лучше напомни кто из английских тренеров давал результаты, а главное когда это было)
shlomo
shlomo
сегодня в 11:47
Но почему то в основных клубах которые на что то претендуют тренеры иностранцы....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:43
Не на первых ролях.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:41
Не причисляй себя к ним.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:38
Зато у нас не одного!
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