Невилл: «Бруну Фернандеш и Магуайр незаменимы для „Манчестер Юнайтед“»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник и защитник являются ключевыми игроками «красных дьяволов».

Это два игрока, которых я считаю незаменимыми. Бруну Фернандеш жизненно важен для МЮ .

Я думаю, мы заметили бы ухудшение в игре «Манчестер Юнайтед», если бы на поле не было Магуайра. Я чувствую, что им будет очень его не хватать.

Я знаю, что некоторые люди говорят, что он не лучший защитник в лиге, что он не блестяще выступает с тех пор, как перешёл в МЮ , но он играет важную роль в центре защиты.

Он хорошо владеет мячом, он собран и отлично играет в воздухе. Он не допускает много ошибок, иногда его подлавливают [на ошибках], но он хороший центральный защитник.

Я не уверен, что «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас может предоставить отдых ему и Бруну Фернандешу, потому что Сульшер, к сожалению, не может позволить себе проиграть игру.