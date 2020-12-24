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Невилл: «Бруну Фернандеш и Магуайр незаменимы для „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 12:31

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл считает, что полузащитник Бруну Фернандеш и защитник Харри Магуайр являются ключевыми игроками «красных дьяволов».

Это два игрока, которых я считаю незаменимыми. Бруну Фернандеш жизненно важен для МЮ.

Я думаю, мы заметили бы ухудшение в игре «Манчестер Юнайтед», если бы на поле не было Магуайра. Я чувствую, что им будет очень его не хватать.

Я знаю, что некоторые люди говорят, что он не лучший защитник в лиге, что он не блестяще выступает с тех пор, как перешёл в МЮ, но он играет важную роль в центре защиты.

Он хорошо владеет мячом, он собран и отлично играет в воздухе. Он не допускает много ошибок, иногда его подлавливают [на ошибках], но он хороший центральный защитник.

Я не уверен, что «Манчестер Юнайтед» прямо сейчас может предоставить отдых ему и Бруну Фернандешу, потому что Сульшер, к сожалению, не может позволить себе проиграть игру.

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Foxes
Foxes
сегодня в 12:39
Насчёт Бруно согласен а вот Харри большой вопрос. Когда выступал за Лестер да про Харри можно было сказать такое.
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