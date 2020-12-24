Энтони Джошуа: «Рой Кин мог бы стать великим боксёром»

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа считает, что бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин смог бы построить карьеру в боксе.
Если бы я выбрал футболиста, который мог бы стать великим боксёром, то это был бы Рой Кин.
Стоит отметить, что в школьные годы Кин занимался боксом. Ирландец считался «непобедимым бойцом» среди своих сверстников в родном городе Корк, тренируясь с ребятами, которые были старше его. Кроме того, Кин продолжал тренировки по боксу во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед».
Ранее лучший бомбардир в истории МЮ Уэйн Руни рассказал, что пытался произвести впечатление на Кина, когда перешёл в манчестерский клуб.