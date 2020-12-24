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Энтони Джошуа: «Рой Кин мог бы стать великим боксёром»

сегодня, 12:20

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа считает, что бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин смог бы построить карьеру в боксе.

Если бы я выбрал футболиста, который мог бы стать великим боксёром, то это был бы Рой Кин.

Стоит отметить, что в школьные годы Кин занимался боксом. Ирландец считался «непобедимым бойцом» среди своих сверстников в родном городе Корк, тренируясь с ребятами, которые были старше его. Кроме того, Кин продолжал тренировки по боксу во время своего пребывания в «Манчестер Юнайтед».

Ранее лучший бомбардир в истории МЮ Уэйн Руни рассказал, что пытался произвести впечатление на Кина, когда перешёл в манчестерский клуб.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:02
Он бы и в ММА не затерялся!
beefs
beefs
сегодня в 12:26
ну и что, причем здесь футбол...
Gahi
Gahi
сегодня в 12:26
Футболист достоин уважения, всегда шёл в борьбу и играл до конца во всех эпизодах.
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