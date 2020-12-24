Почеттино заменит Тухеля в ПСЖ

Стало известно имя возможного сменщика Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.
По данным источника, парижскую команду возглавит Маурисио Почеттино.
В настоящий момент 48-летний Почеттино находится без работы.
Стало известно имя возможного сменщика Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.
По данным источника, парижскую команду возглавит Маурисио Почеттино.
В настоящий момент 48-летний Почеттино находится без работы.
Сможет ли новый наставник добить заветной цели , скоро узнаем.
Всем здоровья.
Сможет ли новый наставник добить заветной цели , скоро узнаем.
Всем здоровья.