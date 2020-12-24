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Почеттино заменит Тухеля в ПСЖ

сегодня, 13:54

Стало известно имя возможного сменщика Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ.

По данным источника, парижскую команду возглавит Маурисио Почеттино.

В настоящий момент 48-летний Почеттино находится без работы.

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kyxy
kyxy
сегодня в 15:00
И Эриксен с ним
dzvinka
dzvinka ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 14:48, ред.
будем откровенны, если ты на вечеринке где нибуть в Швейцарии, в серйозной компании разбирающихся, заявиш что набрал французских титулов с ПСЖ - над тобой будут посмеится... а моур даже бесцеремонно тыкнет в лицо свои небезизвестные ТРИ пальца по числу титулов АПЛ))).
Но если подчеркнеш - что не плохо вынес шейховского бабла - уважительно кивнут.
Не думаю что Почет будет сильно хвастать титулом чемпиона Франции с нынишним ПСЖ))), но вот финансовое благополучие семьи и родни поднимет уж точно, чего и заслуживает конечно.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:42, ред.
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    сегодня в 14:21
    При Почете ПСЖ может взять ЛЧ.
    Даже в этом розыгрыше может, жребий простецкий.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 14:13
    Буду рад за Почеттино, всё таки он заслужил трофеев, и в другой ситуации мог бы их выиграть. А "тренерская судьба" - странная. Ди Матео выигрывает ЛЧ, а Почеттино вообще ничего - но сравнивать этих тренеров глупо... Надеюсь в ПСЖ возьмёт свою охапку французких трофеев. Да и как тренер - он толковый, тут разве что "звездность" некоторых игроков может помешать... Но не узнаем, пока он себя в топ-клубе не попробует =)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:07
    А будет ли лучше - скоро узнаем. Во франции у ПСЖ конкурентов нет , хотя в этом сезоне все идет не так гладко, как хотелось бы руководству. Но на это есть вполне объективные причины. Травмы Неймара стали настолько регулярны , что пора уже и привыкнуть. Плотный график и пандемия тоже вносят свои коррективы, так что обвинять Тухеля во всех грехах я бы не стал. Посмотрим , как пойдут дела у нового наставника. ПСЖ стремится выиграть ЛЧ , но пока сделать это не получается , несмотря на солидный состав.
    Сможет ли новый наставник добить заветной цели , скоро узнаем.
    Всем здоровья.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 14:05
    Оооо...скоро в шорт листе Спартака всплывет тренер Томас Тухель....:))))))))))))))))))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:03
    Серьезный тренер приходит.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 14:01
    У Почеттино есть значительный перерыв в работе.
    Сомневаюсь, что он сразу сможет вникнуть во все моменты.
    А сложности в ПСЖ будут возникать у любого тренера.
    Со звездами работать очень тяжело.
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:55
    есть надежда на лучшее...
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