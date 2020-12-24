Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января

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сегодня, 19:38

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января.

«Красно-синие, которые ушли в отпуск после гостевой победы над „Ростовом“, получили месяц отдыха.

„Армейцы“ 17 января отправятся на предсезонные сборы, которые планируется провести в Кампоаморе, как и в предыдущие годы. Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал, — тестирование на коронавирусную инфекцию. Подробности программы на сборах будут опубликованы в первые дни тренировок», — говорится в сообщении клуба.