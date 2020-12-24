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Игроки ЦСКА выйдут из отпуска 17 января

сегодня, 19:38

Пресс-служба ЦСКА на официальном сайте сообщила, что предсезонные сборы команды начнутся 17 января.

«Красно-синие, которые ушли в отпуск после гостевой победы над „Ростовом“, получили месяц отдыха.

„Армейцы“ 17 января отправятся на предсезонные сборы, которые планируется провести в Кампоаморе, как и в предыдущие годы. Накануне вылета игроки пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал, — тестирование на коронавирусную инфекцию. Подробности программы на сборах будут опубликованы в первые дни тренировок», — говорится в сообщении клуба.

Ранее ЦСКА объявил об изменениях в совете директоров клуба.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:24
И Гончарэнко?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:06
Не буухаать!!!
Юрниекс1
Юрниекс1 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 20:52
Не будет справляться ,вам продадим..
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:07
И даже на похмелку время есть)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 20:05
А для СпаМа найти нового тренера вместо румына))))))))))))00
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:02
Всем хорошего отдыха, а за тем удачи на сборах
LOpp
LOpp
сегодня в 19:53
Сейчас для цска самое главное сохранить Гончаренко
Cat01
Cat01
сегодня в 19:47
Работа предстоит большая... Удачи!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:47
Сейчас самое главное как следует команде отдохнуть.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:44
Флаг им в руки.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:43
Времени отдохнуть хватит....и за дело
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