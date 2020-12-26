«Сочи»: «Готовы ли мы вернуть Кокорина? Все возможно в этой жизни»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Александра Кокорина в сочинский клуб.
Готовы ли мы вернуть Кокорина? Все возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним — и, может, он расскажет, что происходит. Дай бог ему это игровое время получать. Знаю, что он очень любит играть в футбол и очень хочет играть. И понимаем, что в его возрасте и ситуации игровая практика должна быть как можно более регулярная.
Чёт даже сказку напомнило про спящую царевну, только тут проклятие не веретено, а табурет. И попадешь ты в Сочи!!!)))
Чёт даже сказку напомнило про спящую царевну, только тут проклятие не веретено, а табурет. И попадешь ты в Сочи!!!)))