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«Сочи»: «Готовы ли мы вернуть Кокорина? Все возможно в этой жизни»

сегодня, 13:24

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможное возвращение нападающего «Спартака» Александра Кокорина в сочинский клуб.

Готовы ли мы вернуть Кокорина? Все возможно в этой жизни. Я в этот период с Александром не разговаривал, но понимаю, что он получает мало времени и часто травмируется. При возможности пообщаюсь с ним — и, может, он расскажет, что происходит. Дай бог ему это игровое время получать. Знаю, что он очень любит играть в футбол и очень хочет играть. И понимаем, что в его возрасте и ситуации игровая практика должна быть как можно более регулярная.

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Все комментарии
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 14:18
Кокорин заработает в спартаке, потом будет даром за Сочи выигрывать у самого спартака.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:11, ред.
Они готовы вернуть Кокорина к жизни.
drug01
drug01
сегодня в 14:02
Будем ждать что будет дальше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:37
Часто травмируется и поэтому мало получает игрового времени. Мало получает игрового времени и поэтому часто травмируется. Бл........., какой-то замкнутый круг.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:37
Саша в Спартаке второй срок мотает...коленку лечит...если богатые дяди с курорта оплатят эту "отсидку"...почему бы и нет?)...
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:36
Пора на моря однако весной косточки погреть не помешало бы......
Faustello
Faustello ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 13:29, ред.
Поди о Малкольме под ёлкой мечтают?)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:28
Если летом Зенит передаст в Сочи очередных 2-3 игроков, то о Кокорине они и не вспомнят
Faustello
Faustello
сегодня в 13:26, ред.
Вспоминая как Кокорий попал в Сочи и читая о намериние повторить, я бы на месте Сани с Мальдив не возвращался!!!
Чёт даже сказку напомнило про спящую царевну, только тут проклятие не веретено, а табурет. И попадешь ты в Сочи!!!)))
beefs
beefs
сегодня в 13:25
если прикажут то...
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