Левандовски признали лучшим игроком года, Роналду — игроком века

Нападающий «Баварии» был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards.

🏆 Congratulations to 🇵🇱 ROBERT LEWANDOWSKI on winning the ⁣Globe Soccer Award for the PLAYER OF THE YEAR⁣ 2020👏#Lewandowski #RL9 #TikTok #globesoccer @lewy_official @dubaisc @fcbayern @pzpn_pla pic.twitter.com/OXU71oMIvl