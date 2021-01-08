Сёмин: «Миранчуку нужно бороться и вырывать своё место в „Аталанте“»

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал слова главного тренера «Аталанты» о том, что он предпочитает делать ставку на , а не на .

Хочу сказать, что об этом Леше и тем, кто принимал решение по трансферу, нужно было думать еще до сделки. В нападении у «Аталанты» хорош не только Иличич, но еще и Малиновский. Алексей должен был это проанализировать, а сейчас нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав.

Иличич в каждом матче делает результативную передачу или забивает, так же как и Малиновский с Сапатой. Да, нужно конкурировать с этими игроками, вот и все. Тренеру виднее, где играть Миранчуку, но безусловно, на этой позиции в «Аталанте» играют очень сильные футболисты. А другое место для него я даже не могу предположить. Думаю, ему сейчас просто нужно бороться и стараться вырвать свое место, а про трудности нужно было думать до подписания контракта.