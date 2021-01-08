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Сёмин: «Миранчуку нужно бороться и вырывать своё место в „Аталанте“»

08 января 2021, 22:19

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слова главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини о том, что он предпочитает делать ставку на Йосипа Иличича, а не на Алексея Миранчука.

Хочу сказать, что об этом Леше и тем, кто принимал решение по трансферу, нужно было думать еще до сделки. В нападении у «Аталанты» хорош не только Иличич, но еще и Малиновский. Алексей должен был это проанализировать, а сейчас нужно просто бороться, стараться, лезть из кожи, чтобы попадать в состав.

Иличич в каждом матче делает результативную передачу или забивает, так же как и Малиновский с Сапатой. Да, нужно конкурировать с этими игроками, вот и все. Тренеру виднее, где играть Миранчуку, но безусловно, на этой позиции в «Аталанте» играют очень сильные футболисты. А другое место для него я даже не могу предположить. Думаю, ему сейчас просто нужно бороться и стараться вырвать свое место, а про трудности нужно было думать до подписания контракта.

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SinonSinon
SinonSinon ответ Сантус (раскрыть)
09 января в 12:45
У Алексея было слишком мало времени, чтобы что-то доказать. Приехал с травмой, лечился. Потом только начал играть - ковид. Трудное опять восстановление в игровых кондициях. Думаю, он сможет через время закрепиться в основе. Да и адаптироваться еще нужно. Итальянцы очень трепетно относятся к своей культуре и языку
Garrincha58
Garrincha58
09 января в 09:48
вырывать своё место???? наши не умеют и не привыкли они же дети лимита где им всё на блюдечке преподносят
ABir
ABir ответ Против ЦСКА (раскрыть)
09 января в 00:39
Тогда скоро вернется
RamonCSKA
RamonCSKA
08 января в 23:36
Так иличич думал вообще с футболом завязывать , но передумал, он адаптирован к футболу команды и играет прекрасно
Думаю Миранчуку нужно в аренду или в другую команду , из состава он врядли вытеснит его
Брулин
Брулин
08 января в 23:33
А не Сёмин ли кричал что братья топ, и могут в любом клубе заиграть ?а сейчас уже что то не вижу в его словах оптимизма ! Топ это они против Уфы с Уралом и на тренировки когда против Эдера играют .
ТТ
ТТ ответ Против ЦСКА (раскрыть)
08 января в 23:28
Бороться и искать,найти и не сдаваться..не...?😒
drug01
drug01
08 января в 23:09
Надо больше работать чтобы быть в составе.. Удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 22:53
Алексей очень техничный игрок , но парню на протяжении многих лет не хватает стабильности. В Локо он был лидером, но иногда просто пропадал на поле . Вот и в сборной уже несколько лет не может закрепиться в основной обойме. Ощущение , что парню не хватает уверенности в себе, спортивной наглости , нет какого то стержня внутри , который заставлял бы его быть всегда на высоком уровне. Аталанта - это не Локо и забронировать там себе место в основе будет очень трудно. То , что прощалось в нашем чемпионате , там не пройдет.
Следим за итальянскими похождениями Алексея и надеемся ,что он все же выстрелит в ближайшее время.
Всем здоровья.
Parma1972
Parma1972
08 января в 22:52
Условия РПЛ, с огромными зарплатами,вальяжно- пешеходными играми, ночными клубами совсем не располагают к какой либо борьбе за место под солнцем в европейских футбольных чемпионатах наших так называемых футбольных профи
Сантус
Сантус
08 января в 22:46
Вот все кричали-что бы расти нужно ехать за бугор,сильный чемп,конкуренция,рост,плюс для сборной...а кто то подумал готовы ли они к конкуренции?Нужна ли она им?Всем вроде нужна,а осликам тянущим воз скорее нужна сладкая морковка и тёплый хлев..)Посмотрим кто Миранчук...
beefs
beefs
08 января в 22:28
все правильно сказал, раньше нужно было думать...
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 22:27
Бороться его не учили.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
08 января в 22:20
Он не будет бороться.
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