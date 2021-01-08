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Экс-скаут «Кальяри»: «Шомуродов может вписаться в систему игры „Ювентуса“»

08 января 2021, 20:53

Бывший скаут «Кальяри» Алекс Великих прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к форварду «Дженоа» Элдору Шомуродову.

Давайте не забывать, что у Шомуродова в команде два серьезных местных конкурента, схожие с ним по фактуре — Маттиа Дестро и Джанлука Скамакка. У последнего, кстати, столько же забитых голов, что и Шомуродова (2) при большем количестве игровых минут. Плюс Шоморудов прибыл в Серию А из чемпионата России, ему объективно было сложно привыкнуть к новому турниру. У Элдора есть тренерское доверие — он только однажды не вышел на поле не по причине травм. Видно, что он старается интегрироваться в итальянский футбол. В общем, меня не удивляют разговоры об интересе к нему со стороны «Ювентуса».

У «Ювентуса» и «Дженоа» особая история — два клуба отлично взаимодействуют друг с другом в последние годы. Учитывая эти отношения, «Дженоа» вполне может согласиться отдать Шомуродова в аренду до конца сезона. Раньше этот переход был бы невозможен, так как действовал запрет ФИФА на выступление игрока за три разных команды в течение одного сезона. С недавних пор этот запрет снят.

Понятно, что он — не первый выбор «Ювентуса», думаю, он идет в шорт-листе под третьим-четвертым номерами. Но каждый новый отказ или срыв в переговорах по более раскрученному игроку, будет приближать нападающего «Дженоа» к переходу в «Юве».

Возвращаясь к отношениям «Юве» и «Дженоа», нужно знать, что сейчас клубы находятся в финальной стадии переговоров по переходу трех игроков. Из Турина в Геную должны перебраться два нападающих — Портанова и Петрелли, а Ровелла станет игроком «Ювентуса», хотя его тоже оставят в «Дженоа» на правах аренды. Таким образом, у «Дженоа» будет достаточное количество форвардов и они смогут отпустить Шомуродова на полгода. Думаю, у него есть все шансы ограничено вписаться в систему игры «Ювентуса».

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Все комментарии
Жасур Баратов
Жасур Баратов
08 января в 22:05
Лучше остаться ему в Дженоа чем Юве хотя ито всё слухи!
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 21:52
Очень способный узбек междупрочем.
sv_1969
sv_1969 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
08 января в 21:27
Даже если и возьмут то вместо кого он будет выходить в Юве? Значит на лавку!
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 21:21
Что то сомнительно это.
Василий 50
Василий 50
08 января в 21:14
Он еще в игру "Дженоа" не вписался.
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 21:11
Агент похоже решил крупно заработать.
Аксинья
Аксинья
08 января в 21:07
Поживем увидим - время покажет...А вообще лучше быть лидером в Дженоа чем лавочником в Юве...
shlomo
shlomo
08 января в 21:06
При всем уважении к Элдору..... сидеть на попе ровно в Дженоа и не выпендриваться....
Cat01
Cat01
08 января в 21:00
Это только слова...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 20:58
Да не возьмут его в Юве!
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