Сегодня в одной из московских клиник футболисты тульского «Арсенала» прошли плановый медицинский осмотр. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перед началом учебно-тренировочных сборов игроки сдали тест на COVID-19, а медобследование включало традиционный набор процедур: электрокардиограмму, УЗИ , тредмил-тест и т.д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

В ближайшие несколько дней тренерский штаб «красно-жёлтых» получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска «арсенальцы» вышли готовыми к работе.