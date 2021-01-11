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Футболисты тульского «Арсенала» прошли плановый медицинский осмотр

11 января 2021, 16:03

Сегодня в одной из московских клиник футболисты тульского «Арсенала» прошли плановый медицинский осмотр. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Перед началом учебно-тренировочных сборов игроки сдали тест на COVID-19, а медобследование включало традиционный набор процедур: электрокардиограмму, УЗИ, тредмил-тест и т.д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

В ближайшие несколько дней тренерский штаб «красно-жёлтых» получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов. Уже сейчас можно сказать, что из отпуска «арсенальцы» вышли готовыми к работе.

Напомним, что «Арсенал» проведёт три зимних сбора в Турции.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 16:52
Прошли,вот и ладненько!😜
ДСА
ДСА
11 января в 16:05
Вот для кого медицина работает.
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