Футболисты «Динамо» вышли из отпуска и провели медосмотр

Пресс-служба «Динамо» в клубном твиттере сообщает, что команда вышла из отпуска.
10 января футболисты бело-голубых прошли традиционный медицинский осмотр.
Команда снова вместе 💙— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 10, 2021
Отпуск закончился, медицинский осмотр пройден — начинаем работать 💪#ДинамоМосква pic.twitter.com/QTy9lB6vyc
«Динамо» отправится на первый зимний сбор 12 января. Он пройдет в Турции и продлится до 22 числа. Ранее сообщалось, что на первом сборе «Динамо» сыграет с двумя польскими клубами.