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Футболисты «Динамо» вышли из отпуска и провели медосмотр

11 января 2021, 00:14

Пресс-служба «Динамо» в клубном твиттере сообщает, что команда вышла из отпуска.

10 января футболисты бело-голубых прошли традиционный медицинский осмотр.

«Динамо» отправится на первый зимний сбор 12 января. Он пройдет в Турции и продлится до 22 числа. Ранее сообщалось, что на первом сборе «Динамо» сыграет с двумя польскими клубами.

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Храневец
Храневец
11 января в 17:35
УДАЧИ !!!!
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 07:54
Давно пора, не успеют оглянуться как уже чемпионат возобновится.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 января в 07:41
Быстро они, многие другие еще пока отдхают.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 января в 07:41
Чего то рано так вышли
Cat01
Cat01
11 января в 07:31
Праздники кончились пора за работу
mihaluch
mihaluch
11 января в 06:52
Первый сбор это своего рода продолжение отпуска.
ABir
ABir
11 января в 05:54
Скоро начало ЧР
ДАША Д
ДАША Д
11 января в 04:50
Подготовка будет долгой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 января в 02:38
Сезон начат, улачи Динамо.
Василий 50
Василий 50
11 января в 01:58
Это их проблемы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 01:16
Работайте не ленитесь!😉
25процентный клоун
25процентный клоун
11 января в 01:11
Чего уж не дали пацанам до 11го отдохнуть
drug01
drug01
11 января в 01:01
Здоровья и удачи в игре
Vladimir808
Vladimir808
11 января в 00:48
Здоровья футболистам.
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 00:28
Удачи Динамо в Турции!
Брулин
Брулин
11 января в 00:26
«Динамо» ведет переговоры с вратарем сборной Вьетнама Львом Дангом. Он был в академии бело-голубых и «Спартака»
beefs
beefs
11 января в 00:21
С продолжением сезона 20/21гг...
Faustello
Faustello
11 января в 00:20
Орещук не выявлен я надеюсь???
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