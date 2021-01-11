Футболисты «Динамо» вышли из отпуска и провели медосмотр

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11 января 2021, 00:14

Пресс-служба «Динамо» в клубном твиттере сообщает, что команда вышла из отпуска.

10 января футболисты бело-голубых прошли традиционный медицинский осмотр.

Команда снова вместе 💙



Отпуск закончился, медицинский осмотр пройден — начинаем работать 💪#ДинамоМосква pic.twitter.com/QTy9lB6vyc — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 10, 2021

«Динамо» отправится на первый зимний сбор 12 января. Он пройдет в Турции и продлится до 22 числа. Ранее сообщалось, что на первом сборе «Динамо» сыграет с двумя польскими клубами.