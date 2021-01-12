ГлавнаяНовости

Озил: «„Фенербахче“ — это как „Реал“ в Испании. Главная команда страны»

12 января 2021, 09:35

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, почему болеет за «Фенербахче».

Я с детства болею за «Фенербахче». Каждый турок, выросший в Германии, поддерживает турецкий клуб. Моим любимым клубом был «Фенербахче».

«Фенербахче» — это как «Реал» в Испании. Главная команда страны.

Напомним, что Озил близок к переходу в «Фенербахче». Президент команды Али Коч подтвердил, что они ведут переговоры с «Арсеналом» о трансфере немецкого хавбека.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии3
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии4
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
12 января в 20:12
Очень спорное утверждение "Главная команда страны " как о Реале , так и о Фенербахче.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ A.S.A (раскрыть)
12 января в 11:15
Просто нашлись идиоты, которые хотят дать лупоглазику возможность и дальше полировать скамейку или уныло ходить по полю за космическую сумму, видимо, вот Озил и объявил их главной команжой страны.
A.S.A
A.S.A
12 января в 10:40
В Турции помимо Фенербахче есть еще 2 больших клуба с богатой историей это Галатасарай и Бешикташ... самый титулованный клуб Галатасарай имеет 59 титулов, у Фенера 43 титула....и т.д
А вот самое большое количество побед имено в ЧТ как раз у Фенербахче! Может быть поэтому Озил и сравнил его с Мадридским Реалом, который чаще других становился Чемпионом Испании.
ДСА
ДСА
12 января в 10:06
Там есть еще две таких же популярных команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 09:59
В Гибралтаре тоже есть своя главная команда, типа Реала в Испании.
Айда туда, Месут!
sv_1969
sv_1969
12 января в 09:43
Кроме Фенера есть две ещё
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100