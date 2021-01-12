Озил: «„Фенербахче“ — это как „Реал“ в Испании. Главная команда страны»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил рассказал, почему болеет за «Фенербахче».
Я с детства болею за «Фенербахче». Каждый турок, выросший в Германии, поддерживает турецкий клуб. Моим любимым клубом был «Фенербахче».
«Фенербахче» — это как «Реал» в Испании. Главная команда страны.
Напомним, что Озил близок к переходу в «Фенербахче». Президент команды Али Коч подтвердил, что они ведут переговоры с «Арсеналом» о трансфере немецкого хавбека.
А вот самое большое количество побед имено в ЧТ как раз у Фенербахче! Может быть поэтому Озил и сравнил его с Мадридским Реалом, который чаще других становился Чемпионом Испании.
А вот самое большое количество побед имено в ЧТ как раз у Фенербахче! Может быть поэтому Озил и сравнил его с Мадридским Реалом, который чаще других становился Чемпионом Испании.
Айда туда, Месут!
Айда туда, Месут!