Озил: «„Фенербахче“ — это как „Реал“ в Испании. Главная команда страны»

Полузащитник «Арсенала» рассказал, почему болеет за «Фенербахче».

Я с детства болею за «Фенербахче». Каждый турок, выросший в Германии, поддерживает турецкий клуб. Моим любимым клубом был «Фенербахче».

«Фенербахче» — это как «Реал» в Испании. Главная команда страны.