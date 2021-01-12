Брейтуэйт: «Нет никаких причин, почему я должен уходить из „Барсы“»

Нападающий «Барселоны» заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время.

Нет никаких причин, почему я должен уходить из «Барсы» в это зимнее трансферное окно. И в конце сезона. В следующем сезоне я продолжу здесь бороться за свои цели.

У нас есть шанс выиграть достаточно титулов, и это мои амбиции. Я думаю только о трофеях. Вот почему я просыпаюсь каждое утро и так много работаю. Мне нравится, когда команда ищет варианты усиления. Так должно быть в таком клубе, как этот, который стремится иметь в своем составе лучших игроков в мире. Меня это только мотивирует.