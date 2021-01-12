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Брейтуэйт: «Нет никаких причин, почему я должен уходить из „Барсы“»

12 января 2021, 09:27

Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время.

Нет никаких причин, почему я должен уходить из «Барсы» в это зимнее трансферное окно. И в конце сезона. В следующем сезоне я продолжу здесь бороться за свои цели.

У нас есть шанс выиграть достаточно титулов, и это мои амбиции. Я думаю только о трофеях. Вот почему я просыпаюсь каждое утро и так много работаю. Мне нравится, когда команда ищет варианты усиления. Так должно быть в таком клубе, как этот, который стремится иметь в своем составе лучших игроков в мире. Меня это только мотивирует.

Ранее ходили слухи, что три клуба АПЛ претендуют на Брейтуэйта.

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Все комментарии
диванный спец
диванный спец
12 января в 21:56
Сам сказал,что клуб стремится иметь в своем составе лучших игроков мира. К тебе это не относится
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 11:06
Неубедительный какой-то форвард.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 10:49
А кто это?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 января в 10:20
Сам себя не похвалишь , никто не похвалит. Цели и мечты - это дело хорошее, вот только надо самому соответствовать этим целям . А вот с этим то как раз у Мартина большие проблемы . Даже не искушенный болельщик видит , что игрок явно не соответствует уровню Барселоны. Очень посредственно выглядит парень на поле. Думаю, что долго он в команде не продержится. Придется либо уйти , либо плотно сесть на лавку.
Явно чужое место в команде занял Мартин. Но думаю , новое руководство исправит эту ошибку , допущенную прежним , нерадивым руководством.
Всем здоровья.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 января в 10:14
Как-то слишком смело закукарекал!.. В конце сезона ведь наверняка сольют его...
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