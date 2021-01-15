Бельерин: «Рады игре на ноль. В этом смысле мы прогрессируем»

Защитник «Арсенала» подвёл итоги домашнего матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в рамках 18-го тура АПЛ .

Соперник хорошо оборонялся большим числом игроков, а мы пытались их взломать. Сегодня нам не хватило этакой искры, чуточки креативности.

Мы не можем винить команду за отсутствие старания, мы очень старались, но нам недоставало удачи. Они знали, за чем приехали, и забрали очко.

Они не оставляли пространства позади себя. Иногда вам нужен один момент, чтобы открыть счёт, и тогда у вас появляется это пространство.

Бернд Лено — отличный вратарь. Он доказывает это в каждом матче. Мы очень рады, что сыграли на ноль. В этом смысле мы прогрессируем.