Гасперини: «„Аталанта“ должна эффективнее действовать в атаке»

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал победу над «Кальяри» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Мы играли очень хорошо. Но если вы не убиваете интригу, то рискуете начинать всё заново. Мы видели это сегодня, когда соперник сравнял счёт, но в целом мы провели очень хороший матч.

Мы находимся в хорошей форме, но если сможем более продуктивно и эффективно действовать перед воротами соперника и раньше заканчивать матчи — будет лучше.

В этом сезоне у нас будет много матчей. Но сегодня мы выпустили футболистов, которые получали не так много игровой практики, и они проделали потрясающую работу. Это даёт мне свободу выбора и возможность предоставить игрокам больше шансов в будущем.