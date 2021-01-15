ГлавнаяНовости

Гасперини: «„Аталанта“ должна эффективнее действовать в атаке»

15 января 2021, 01:55
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Кальяри» (3:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Мы играли очень хорошо. Но если вы не убиваете интригу, то рискуете начинать всё заново. Мы видели это сегодня, когда соперник сравнял счёт, но в целом мы провели очень хороший матч.

Мы находимся в хорошей форме, но если сможем более продуктивно и эффективно действовать перед воротами соперника и раньше заканчивать матчи — будет лучше.

В этом сезоне у нас будет много матчей. Но сегодня мы выпустили футболистов, которые получали не так много игровой практики, и они проделали потрясающую работу. Это даёт мне свободу выбора и возможность предоставить игрокам больше шансов в будущем.

Для россиянина Алексея Миранчука это была дебютная игра в стартовом составе «Аталанты», и хавбек смог отличиться забитым мячом.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии4
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии5
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
15 января в 07:47
Если даже чуть повысить реализацию, будет совсем хорошо.
ДАША Д
ДАША Д
15 января в 04:13
Забивают они и так много.
ОПС
ОПС
15 января в 03:37
Шансом смогли воспользоваться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100