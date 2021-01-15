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Мойес: «Я уверен, что Руни сможет добиться успеха в качестве тренера»

15 января 2021, 23:48

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес уверен, что Уэйн Руни сможет проявить себя на должности наставника «Дерби Каунти». Руни дебютировал во взрослом футболе в 16 лет в 2002 году в составе «Эвертона» именно под руководством Мойеса.

Я знал его как игрока и как парня. Он был потрясающим молодым игроком. Он мог многое в 16 лет. У него была невероятная карьера, поэтому, если он решил прекратить играть, я уверен, что у него были на это веские причины.

Теперь он полностью уходит в другой мир. Не все хорошие игроки становятся хорошими тренерами, но я уверен, что благодаря его настрою он сможет добиться успеха.

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Все комментарии
minai
minai
16 января в 01:09
Ты на рожу то его посмотри внимательно.
Loko57
Loko57
16 января в 00:02
Посмотрим. Не все игроки хорошие тренеры.
allemz
allemz
15 января в 23:52
Мозги пропил в бытность игроком, кажется, что ДК первый и единственный клуб в его тренерской карьере, алкаш не потянет)
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