Мойес: «Я уверен, что Руни сможет добиться успеха в качестве тренера»

Главный тренер «Вест Хэма» уверен, что сможет проявить себя на должности наставника «Дерби Каунти». Руни дебютировал во взрослом футболе в 16 лет в 2002 году в составе «Эвертона» именно под руководством Мойеса.

Я знал его как игрока и как парня. Он был потрясающим молодым игроком. Он мог многое в 16 лет. У него была невероятная карьера, поэтому, если он решил прекратить играть, я уверен, что у него были на это веские причины.

Теперь он полностью уходит в другой мир. Не все хорошие игроки становятся хорошими тренерами, но я уверен, что благодаря его настрою он сможет добиться успеха.