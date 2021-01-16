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Смоллинг: «Трудно выразить словами, насколько мы расстроены»

16 января 2021, 05:50
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в матче 18-го тура Серии А.

Думаю, в этом матче были ключевые моменты, которые и определили игру. Мы все изучим этот матч и постараемся понять, почему мы опустили головы, особенно после второго гола, и отдали им преимущество.

Трудно выразить словами, насколько мы расстроены сегодня. Это огромное разочарование. То, как мы играем в последнее время, не похоже на наш обычный футбол.

Ошибки привели к двум пропущенным мячам, и я думаю, что после второго гола всё стало чрезвычайно сложно. Но всё равно, у нас было много времени, чтобы отыграться. Это настоящее разочарование. Для каждого. Для всего клуба.

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Все комментарии
St David
St David ответ Али Самаркандский (раскрыть)
17 января в 08:34
да, хороший футбольный город Лацио )))
Интер Рулит
Интер Рулит ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
16 января в 13:34
    sv_1969
    sv_1969 ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    16 января в 10:00
    У каждого своё мнение
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    16 января в 08:51
    Ещё когда с Интером играли я сразу сказал что с Лацио так не прокатит!
    Альфи
    Альфи
    16 января в 07:18
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      16 января в 06:34
      Да,наколотили римлянам.
      sv_1969
      sv_1969
      16 января в 06:31
      Это позор так сказать
      ДАША Д
      ДАША Д
      16 января в 06:06
      Дерби для Ромы явно не удался.
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