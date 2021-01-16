Смоллинг: «Трудно выразить словами, насколько мы расстроены»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Лацио» (0:3) в матче 18-го тура Серии А.
Думаю, в этом матче были ключевые моменты, которые и определили игру. Мы все изучим этот матч и постараемся понять, почему мы опустили головы, особенно после второго гола, и отдали им преимущество.
Трудно выразить словами, насколько мы расстроены сегодня. Это огромное разочарование. То, как мы играем в последнее время, не похоже на наш обычный футбол.
Ошибки привели к двум пропущенным мячам, и я думаю, что после второго гола всё стало чрезвычайно сложно. Но всё равно, у нас было много времени, чтобы отыграться. Это настоящее разочарование. Для каждого. Для всего клуба.
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