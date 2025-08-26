Анчелотти объяснил, почему опять не вызвал Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил свое решение не вызывать на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2026 нападающего «Сантоса» Неймара:
У Неймара возникла небольшая проблема со здоровьем на прошлой неделе. Но на самом деле нам не нужно проверять Неймара, ведь его знает каждый в Бразилии: и наш тренерский штаб, и другие футболисты, и болельщики.
Он должен быть в хорошем физическом состоянии, чтобы помочь сборной достойно сыграть на чемпионате мира.
Стоит отметить, что сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на ЧМ-2026, а потому Анчелотти в сентябрьских матчах решил проверить ближайший резерв команды, вызвав и двух игроков «Зенита».
4 сентября Бразилия сыграет дома против Чили, а 9 сентября встретится на выезде с Боливией.