«Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл» благодаря голу 16-летнего форварда

сегодня, 00:08
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Во втором туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле уступил «Ливерпулю» с результатом 2:3.

По ходу встречи гости выигрывали в два мяча. На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Райан Гравенберх, а на 46-й перевес «красных» увеличил Уго Экитике. В обоих случаях автором голевых передач стал Коди Гакпо.

Тем не менее, «Ньюкаслу» удалось отыграться. Бруно Гимарайнс отквитал один мяч на 57-й минуте, а на 88-й равновесие восстановил Уилльям Осула.

Но «Ливерпуль» все равно выиграл. В компенсированное время (90+10) автором победного гола действующих чемпионов стал 16-летний форвард Рио Нгумоха.

Кстати, «сорокам» всю вторую половину матча пришлось играть вдесятером, поскольку в конце первого тайма (45+3) прямую красную карточку получил нападающий Энтони Гордон.

«Ливерпуль» набрал 6 очков, стартовав в АПЛ с двух побед. Помимо действующих чемпионов без потерь начали сезон «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые опережают команду Арне Слота по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Ньюкасл», имея одно очко, занимает 15-е место.

В третьем туре 30 августа «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Лидсом». «Ливерпуль» 31 августа примет «Арсенал».

