«Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл» благодаря голу 16-летнего форварда

Во втором туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле уступил «Ливерпулю» с результатом 2:3.
По ходу встречи гости выигрывали в два мяча. На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей Райан Гравенберх, а на 46-й перевес «красных» увеличил Уго Экитике. В обоих случаях автором голевых передач стал Коди Гакпо.
Тем не менее, «Ньюкаслу» удалось отыграться. Бруно Гимарайнс отквитал один мяч на 57-й минуте, а на 88-й равновесие восстановил Уилльям Осула.
Но «Ливерпуль» все равно выиграл. В компенсированное время (90+10) автором победного гола действующих чемпионов стал 16-летний форвард Рио Нгумоха.
Кстати, «сорокам» всю вторую половину матча пришлось играть вдесятером, поскольку в конце первого тайма (45+3) прямую красную карточку получил нападающий Энтони Гордон.
«Ливерпуль» набрал 6 очков, стартовав в АПЛ с двух побед. Помимо действующих чемпионов без потерь начали сезон «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые опережают команду Арне Слота по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Ньюкасл», имея одно очко, занимает 15-е место.
В третьем туре 30 августа «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Лидсом». «Ливерпуль» 31 августа примет «Арсенал».
Смешно, что Экитика сплпвили из Парижа, а потом купили коло хайста м его муани за 100 лямов😀.
Красные сыграли грамотно, хладнокровно , перетерпели навал сорок забили гол, во 2 тайме еще один, казалось можно доводить матч спокойно до победы, но....снова( как и в предыдущих играх)в середине 2 тайма встали - "физики" снова не хватило...Уго, Грава, Али, ВВД и Собо на уровне сыграли, Вирц и Керкез снова ни о чем....
Ну и вишенка на торте это конечно же Гол Нгумоха! выйти в таком матче и так хладнокровно исполнить - КРАСОТА!!!!
Тонали, Жоэлинтон - травмы, Гордон - красная, плюс все выложились как будто последняя игра сезона и дальше три месяца отпуска....на вип-трибунах были сытые владельцы саудиты для них что-ли Хау загонял команду?).....сезон только начался, в каждом туре игры энергозатратны, это АПЛ уже в следующей игре Лидс вполне может наказать сорок...
