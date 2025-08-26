«Ливерпуль» обыграл на выезде «Ньюкасл» благодаря голу 16-летнего форварда

1756156105

сегодня, 00:08

Во втором туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле уступил «Ливерпулю» с результатом 2:3.

По ходу встречи гости выигрывали в два мяча. На 35-й минуте счет открыл полузащитник гостей , а на 46-й перевес «красных» увеличил . В обоих случаях автором голевых передач стал .

Тем не менее, «Ньюкаслу» удалось отыграться. отквитал один мяч на 57-й минуте, а на 88-й равновесие восстановил .

Но «Ливерпуль» все равно выиграл. В компенсированное время (90+10) автором победного гола действующих чемпионов стал 16-летний форвард .

Кстати, «сорокам» всю вторую половину матча пришлось играть вдесятером, поскольку в конце первого тайма (45+3) прямую красную карточку получил нападающий .

«Ливерпуль» набрал 6 очков, стартовав в АПЛ с двух побед. Помимо действующих чемпионов без потерь начали сезон «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые опережают команду по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Ньюкасл», имея одно очко, занимает 15-е место.

В третьем туре 30 августа «Ньюкасл» сыграет на выезде с «Лидсом». «Ливерпуль» 31 августа примет «Арсенал».