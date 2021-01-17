Хендрикс: «С нетерпением жду московское дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» рассказал о своем отношении к принципиальному дерби с ЦСКА .

Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА . И тот матч помню за ПСВ , мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион.