Хендрикс: «С нетерпением жду московское дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о своем отношении к принципиальному дерби с ЦСКА.
Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню за ПСВ, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион.
В 6-м туре группового этапа ЛЧ-2015/16 ПСВ дома обыграл ЦСКА (2:1) и вышел в плей-офф турнира.
Ранее Хендрикс рассказал, почему выбрал четвертый игровой номер.
Да, и с Динамо будет важнейший матч - особенно в свете противостояния Тедеско и Шварца.
Но если брать чисто ДЕРБИ с большой буквы, то у нас оно только с цска.
Да, и с Динамо будет важнейший матч - особенно в свете противостояния Тедеско и Шварца.
Но если брать чисто ДЕРБИ с большой буквы, то у нас оно только с цска.
Смешно слушать рассуждения молодого человека, тем более иностранца, наверняка знающего о московских футбольных дерби с чужих слов и то только о по прибытии в новый клуб. Но ему наверное ещё не поведали расписание игр после зимней паузы, где сначала будут матчи с Динамо и эти игры по накалу ничуть не меньше, чем с ЦСКА.
..З.Ы. О, уже 4 коня!
Добавь ещё и динамовца.))
Смешно слушать рассуждения молодого человека, тем более иностранца, наверняка знающего о московских футбольных дерби с чужих слов и то только о по прибытии в новый клуб. Но ему наверное ещё не поведали расписание игр после зимней паузы, где сначала будут матчи с Динамо и эти игры по накалу ничуть не меньше, чем с ЦСКА.
..З.Ы. О, уже 4 коня!
Добавь ещё и динамовца.))
А надо бы вписать в состав, найти место, наладить взаимопонимание с партнёрами.
Посмотрим, получится ли у Тедеско. Тем более, что лыжи у него уже смазаны "3 хауз"...
А надо бы вписать в состав, найти место, наладить взаимопонимание с партнёрами.
Посмотрим, получится ли у Тедеско. Тем более, что лыжи у него уже смазаны "3 хауз"...
Оно и неудивительно - затаили обиду на ПСВ, который их в ЛЧ обыгрывал, а Хендрикс голевую передачу отдавал :))))
З.Ы. О, уже 4 коня!
Оно и неудивительно - затаили обиду на ПСВ, который их в ЛЧ обыгрывал, а Хендрикс голевую передачу отдавал :))))
З.Ы. О, уже 4 коня!