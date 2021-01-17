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Хендрикс: «С нетерпением жду московское дерби с ЦСКА»

17 января 2021, 13:41

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал о своем отношении к принципиальному дерби с ЦСКА.

Я прекрасно знаю о противостоянии «Спартака» и ЦСКА. И тот матч помню за ПСВ, мы тогда смогли выйти в следующий раунд благодаря победе. С нетерпением жду московское дерби, чтобы выйти на поле — надеюсь, на полный болельщиков стадион.

В 6-м туре группового этапа ЛЧ-2015/16 ПСВ дома обыграл ЦСКА (2:1) и вышел в плей-офф турнира.

Ранее Хендрикс рассказал, почему выбрал четвертый игровой номер.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 17:47
человек в теме !
andrefino13
andrefino13
18 января в 15:37
Настоящий спартаковец,не успел прийти,а уже с шашкой наголо.
Некакойшенко
Некакойшенко
17 января в 19:34
Традицию Хенрикса только поддерживаю обеими руками. Кремень парень.
МапС
МапС
17 января в 19:14
Вспомнилось: однажды воробей задумал вые...ть кобылу, и за мешок овса договорился с ней :) Шутка, но я поддерживаю желание Хендрикса.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 января в 17:05
Молодец Хендрикс ! Знает кому ,в первую очередь , надо нюх начистить ! ))
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
17 января в 16:56
В двухтысячных годах, да на футбольные матчи Спартак-ЦСКА народу в Москве ходит побольше, но исторически любой спартаковский "Кузьмич" матч с Динамо поставит выше чем с армейцами.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
17 января в 16:14
Привет, Иван!

Да, и с Динамо будет важнейший матч - особенно в свете противостояния Тедеско и Шварца.
Но если брать чисто ДЕРБИ с большой буквы, то у нас оно только с цска.
oFANATo
oFANATo
17 января в 15:27, ред.
Другие мясные тоже ждали с нетерпением встречи в дерби с ЦСКА....а потом трешку получили.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
17 января в 14:57, ред.
Доброго Здоровья, Максим!
Смешно слушать рассуждения молодого человека, тем более иностранца, наверняка знающего о московских футбольных дерби с чужих слов и то только о по прибытии в новый клуб. Но ему наверное ещё не поведали расписание игр после зимней паузы, где сначала будут матчи с Динамо и эти игры по накалу ничуть не меньше, чем с ЦСКА.

..З.Ы. О, уже 4 коня!
Добавь ещё и динамовца.))
ТТ
ТТ
17 января в 14:42
Ждать московское дерби, чтобы выйти на поле — можно, на на полный стадион болельщиков рассчитывать не придется! Тень короны "свирепствует" над Россией!!!
Ironigor
Ironigor
17 января в 14:17
Вооо понаехали тут разные и уже закукарекал по спартаковски , лучше сиди на лавке ,так и отмазка железная будет при проигрыше !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 января в 13:55
Умеют в Спартаке прочищать мозги новобранцам! Расскажут про легенды клуба, былое величие, обозначат принципиальных соперников, покажут звёзды над ромбиком.
А надо бы вписать в состав, найти место, наладить взаимопонимание с партнёрами.
Посмотрим, получится ли у Тедеско. Тем более, что лыжи у него уже смазаны "3 хауз"...
makkie
makkie
17 января в 13:50, ред.
Первые три комментария на ветке от коней)

Оно и неудивительно - затаили обиду на ПСВ, который их в ЛЧ обыгрывал, а Хендрикс голевую передачу отдавал :))))

З.Ы. О, уже 4 коня!
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 13:50
с лавки и посмотришь ))) удачного просмотра)))
particular
particular
17 января в 13:48
Рабочий механизм из второго эшелона, пользуясь случаем и оказавшись на передовой, рвёт глотку и источает аромат оптимизма в предвкушении поединка 😉
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
17 января в 13:44
Не думаю, что его в таком состоянии выпустят на поле в дерби.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 января в 13:43
Странно, человек взят с прицелом на лавку и рассуждает о дерби. Какая разница откуда смотреть футбол с лавки, или с трибуны?
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