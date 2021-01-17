Газзаев: «Крамаренко хорошо знаком с Акинфеевым, их ждёт успешная работа»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал приход в московский клуб Дмитрия Крамаренко.
Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарем, игравшим за «Нефтчи» и становившимся бронзовым призером СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия.
Мои самые наилучшие пожелания Дмитрию в ЦСКА, могу только положительно отозваться о его человеческих и профессиональных качествах, поэтому полностью одобряю решение клуба.
Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым, полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт, и думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА.
Сработаются ли с Ганчаренко? Если Крамаренко пригласили в ЦСКА, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он также заинтересован в том, чтобы в клуб пришел хороший специалист.