Газзаев: «Крамаренко хорошо знаком с Акинфеевым, их ждёт успешная работа»

Экс-наставник ЦСКА прокомментировал приход в московский клуб .

Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарем, игравшим за «Нефтчи» и становившимся бронзовым призером СССР , тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия.

Мои самые наилучшие пожелания Дмитрию в ЦСКА , могу только положительно отозваться о его человеческих и профессиональных качествах, поэтому полностью одобряю решение клуба.

Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым, полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт, и думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА .