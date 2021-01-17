ГлавнаяНовости

Газзаев: «Крамаренко хорошо знаком с Акинфеевым, их ждёт успешная работа»

17 января 2021, 12:17

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал приход в московский клуб Дмитрия Крамаренко.

Очень хорошо знаю Дмитрия Крамаренко как прекрасного вратаря. Его отец также был великолепным вратарем, игравшим за «Нефтчи» и становившимся бронзовым призером СССР, тогда в Баку была замечательная команда. Так что фамилия Крамаренко — это целая спортивная династия.

Мои самые наилучшие пожелания Дмитрию в ЦСКА, могу только положительно отозваться о его человеческих и профессиональных качествах, поэтому полностью одобряю решение клуба.

Дмитрий хорошо знаком с Игорем Акинфеевым, полагаю, их ждет успешная совместная работа. Важно, чтобы у них был контакт, и думаю, что их союз пойдет на пользу ЦСКА.

Сработаются ли с Ганчаренко? Если Крамаренко пригласили в ЦСКА, то наверняка без мнения Виктора Михайловича не обошлось. Ведь он также заинтересован в том, чтобы в клуб пришел хороший специалист.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 16:08, ред.
Возможно сам Игорь претендует на роль тренера вратарей, хотя бы по совместительству. Иначе, какие могут быть претензии к Крамаренко.
Baggio R.
Baggio R.
17 января в 13:55
Надеюсь, фамилию на Крамаренка менять не заставят)
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 13:52
а чему он может его научить? его уровень ниже чем у игоря)))
ermak6848
ermak6848
17 января в 13:29
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
17 января в 13:27
Зачем учить Акинфеева? Есть же в ЦСКА и другие вратари. Зачем зацикливаться на Игоре?
mihaluch
mihaluch
17 января в 13:01
Про прекрасные отношения он зря сказал.
Великолепный
Великолепный ответ particular (раскрыть)
17 января в 12:34
Писаки раздули слона из мухи
drug01
drug01
17 января в 12:28
Игорь сам может справиться..
particular
particular
17 января в 12:22
Газзаева подключили, как бы невзначай, для смягчения обстановки... Хотя, казалось бы - всего лишь тренер вратарей, а сколько возни и пыли...
shlomo
shlomo
17 января в 12:22
Честное слово...армейцы фигней занимаются
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100