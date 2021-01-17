Гусев: «Могу говорить о Крамаренко только в восторженных тонах»

Бывший футболист ЦСКА прокомментировал назначение на пост тренера вратарей московской команды.

Считаю, что это хорошая кандидатура. Дмитрий был неплохим вратарем. А совмещение с работой в сборной Азербайджана вряд ли помешает. Наоборот, его мудрость пригодится и ЦСКА , и сборной Азербайджана.

Это всегда был порядочный человек. Очень сильный товарищ, ребята всегда были в нем уверены. Про Диму могу говорить только в восторженных тонах.

Если говорить об их отношениях с Акинфеевым, то Дима тогда был более опытным. Он на определенных этапах помог Игорю. У них хорошие отношения, поэтому они однозначно найдут хороший язык.