ГлавнаяНовости

Гусев: «Могу говорить о Крамаренко только в восторженных тонах»

17 января 2021, 15:08

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал назначение Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей московской команды.

Считаю, что это хорошая кандидатура. Дмитрий был неплохим вратарем. А совмещение с работой в сборной Азербайджана вряд ли помешает. Наоборот, его мудрость пригодится и ЦСКА, и сборной Азербайджана.

Это всегда был порядочный человек. Очень сильный товарищ, ребята всегда были в нем уверены. Про Диму могу говорить только в восторженных тонах.

Если говорить об их отношениях с Акинфеевым, то Дима тогда был более опытным. Он на определенных этапах помог Игорю. У них хорошие отношения, поэтому они однозначно найдут хороший язык.

Все новости
Шалимов — о Кокорине в «Фиорентине»: «Любой бы поехал на его месте»
Вчера, 21:34 Комментарии8
Ещенко: «Кокорин — молодец. Правильно, что шутит на пресс-конференции»
Вчера, 20:52 Комментарии6
Тренер «Сочи»: «Надеемся, что Кокорин включит на максимум свой характер»
Вчера, 20:36 Комментарии2
Аванесян: «Я приехал на сбор ЦСКА с целью закрепиться в первой команде»
Вчера, 20:29 Комментарии11
Нобоа: «Кокорин может показать топ-футбол в „Фиорентине“»
Вчера, 20:01 Комментарии7
Кудряшов: «Борис Ротенберг глубоко погружен в дела „Сочи“»
Вчера, 19:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
17 января в 16:52
Витя в печали, не взяли земляка на этот пост, а он пообещал небось.
Ironigor
Ironigor ответ Великолепный (раскрыть)
17 января в 15:26
Он и у нас в Алании играл, классный вратарь!!!
VAN ARM
VAN ARM
17 января в 15:16
а гусь то выходит утке то товарищ )))))))))))))
Великолепный
Великолепный
17 января в 15:14
Все отзываются о нем с положительной стороны
ЮЗИК
ЮЗИК
17 января в 15:14
Классный был вратарь
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100