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Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы добьемся многого»

18 января 2021, 10:46

Новичок «Спартака» Йоррит Хендрикс рассказал, как прошёл его первый день в московском клубе.

У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец я познакомился с ними лично и узнал их поближе.

Я уже слышал от парней, что тренер по физподготовке зверь! Сегодня в зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь.

Я уже знаю много про «Спартак». Это крупнейший российский клуб, у которого самая большая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что за клуб играл Квинси Промес — команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов — довольно успешное время. Не могу дождаться, чтобы стать успешным со «Спартаком».

Встреча с Тедеско прошла хорошо. Мы виделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого.

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Все комментарии
Smoke Buddah
Smoke Buddah
18 января в 17:45
Дык он уйдёт в конце сезона, каких вы больших успехов за это время добьётесь? Все московские ночные клубы посетите?)
youtomee
youtomee
18 января в 14:48
в этом сезоне вы вряд ли много добьетесь, а потом Тедеско свалит и плевать он на тебя и Спартак хотел
ЮЗИК
ЮЗИК
18 января в 12:46
Это он конечно преувеличил
Крикун
Крикун
18 января в 12:09
Хендрикс в курсе, что Тыдеска сваливает в конце весны?
Чего они там вместе добиваться собрались?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 января в 12:03
Все тренеры так говорят новичкам!
makkie
makkie
18 января в 11:58
Посмотрим, всё же матчи с Сочи и Зенитом показали - что в Спартаке какие-то проблемы.
До этого играли хорошо, а тут прям не узнать было команду.
stavr74
stavr74
18 января в 11:37
надеюсь на поле будешь лучше себя показывать чем пел))
Caniggia
Caniggia
18 января в 11:24
Смешной малый этот Хендрикс!
berda2003
berda2003
18 января в 11:21
    shlomo
    shlomo
    18 января в 11:05
    Наверное намекнул, что вместе покинут стан красно-белых...:))))))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 января в 11:04
    Недолго вам скакать вместе придется.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 января в 10:54
      Cat01
      Cat01
      18 января в 10:52
      Что много гого быть в десятке?
      sihafazatron
      sihafazatron
      18 января в 10:48
      Не стоит ему верить, тедеска сам на чемоданах сидит уже))
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