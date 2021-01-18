Хендрикс: «Тедеско сказал, что вместе мы добьемся многого»

Новичок «Спартака» рассказал, как прошёл его первый день в московском клубе.

У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец я познакомился с ними лично и узнал их поближе.

Я уже слышал от парней, что тренер по физподготовке зверь! Сегодня в зале перед завтраком было немного тяжело. У меня был отличный первый день, но да, он настоящий зверь.

Я уже знаю много про «Спартак». Это крупнейший российский клуб, у которого самая большая армия болельщиков, отличный стадион. Знаю, что за клуб играл Квинси Промес — команда была чемпионом, играла в Лиге чемпионов — довольно успешное время. Не могу дождаться, чтобы стать успешным со «Спартаком».

Встреча с Тедеско прошла хорошо. Мы виделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого.