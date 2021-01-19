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Леонардо: «Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в шорт-листе ПСЖ»

сегодня, 07:54

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо не исключил возможный трансфер нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по окончании текущего сезона.

Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в шорт-листе ПСЖ. Но сейчас неподходящее время, чтобы говорить или мечтать об этом.

Мы внимательно изучаем вопрос. Четыре месяца в футболе — это целая вечность, особенно в наши дни. Но наше место за столом [переговоров] уже забронировано.

О возможном переходе Месси в ПСЖ недавно высказался новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:42
Когда Месси состарится совсем тогда помечтаете.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:34
И не только
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:17
Уж скорее Манчестер Сити, чем ПСЖ.
drug01
drug01
сегодня в 08:14
Не пойдёт он.... Уже поздно менять...
beefs
beefs
сегодня в 08:02
вопрос в том захочет ли сам Месси...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:58, ред.
Каждому клубу хочется иметь звёздного футболиста.
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