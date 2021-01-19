Леонардо: «Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в шорт-листе ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо не исключил возможный трансфер нападающего «Барселоны» по окончании текущего сезона.

Такие великие игроки, как Месси, всегда будут в шорт-листе ПСЖ . Но сейчас неподходящее время, чтобы говорить или мечтать об этом.

Мы внимательно изучаем вопрос. Четыре месяца в футболе — это целая вечность, особенно в наши дни. Но наше место за столом [переговоров] уже забронировано.