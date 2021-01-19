Леонардо: «Мы не собираемся упрашивать Мбаппе и Неймара остаться в ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о возможном уходе из клуба нападающих и Неймара.

Я надеюсь, они убедились, что они находятся в месте, которое отлично подходит для высококлассных и амбициозных футболистов. Мы не собираемся упрашивать их остаться.

Нам просто нужно прийти к соглашению между их желаниями и требованиями и нашими возможностями и ожиданиями.

Если футболисту нравится клуб, он останется в нём. Те, кто хочет остаться — сделают это. Мы постоянно поддерживаем связь, и я уверен, что всё сложится, как надо.