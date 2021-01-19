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Леонардо: «Мы не собираемся упрашивать Мбаппе и Неймара остаться в ПСЖ»

сегодня, 06:34

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о возможном уходе из клуба нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Я надеюсь, они убедились, что они находятся в месте, которое отлично подходит для высококлассных и амбициозных футболистов. Мы не собираемся упрашивать их остаться.

Нам просто нужно прийти к соглашению между их желаниями и требованиями и нашими возможностями и ожиданиями.

Если футболисту нравится клуб, он останется в нём. Те, кто хочет остаться — сделают это. Мы постоянно поддерживаем связь, и я уверен, что всё сложится, как надо.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов продать 5 игроков, чтобы подписать Мбаппе.

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milanetto9
milanetto9
сегодня в 09:41
игрок с амбициями в ПСЖ не останется. там роста для игроков нет, чемпионат не позволяет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:19
Отлично, унижаться не перед кем не нужно. Тем более перед бразильским клоуном...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:23
Амбициозный мешок короче...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Вот так просто взять и отпустить миллионы долларов.
beefs
beefs
сегодня в 06:56
Ну и правильно...
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