«Челси» готов побить собственный трансферный рекорд, подписав Холанда

«Челси» заинтересован в переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
В контракте норвежца прописана клаусула, которая составляет 75 млн евро, однако этот пункт вступит в силу только с 2022 года. Источник со ссылкой на The Ahtletic сообщает, что «Челси» обозначил Холанда в качестве приоритетной трансферной цели этим летом.
«Боруссия» будет готова отпустить своего игрока только за большую сумму, однако лондонский клуб намерен побить свой трансферный рекорд, подписав норвежца. По данным портала transfermarkt, на данный момент рекордными переходами в истории «Челси» являются трансферы Кепы Аррисабалаги и Кая Хаверца. Оба футболиста были приобретены за 80 млн евро.
Я говорю о клубах, о больших клубах, где будет поиск центрального напа летом. А это Сити, Барса и Реал. Челси купил Вернера, есть Жиру. Есть Абрахам. Там не всё так плохо.
Я говорю о клубах, о больших клубах, где будет поиск центрального напа летом. А это Сити, Барса и Реал. Челси купил Вернера, есть Жиру. Есть Абрахам. Там не всё так плохо.
А эти слухи ... так, попытка больше выбить из шейхов. Если Холанд не уйдет летом в МанСи - я буду очень удивлен
А эти слухи ... так, попытка больше выбить из шейхов. Если Холанд не уйдет летом в МанСи - я буду очень удивлен