«Челси» готов побить собственный трансферный рекорд, подписав Холанда

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18 января 2021, 12:32

«Челси» заинтересован в переходе нападающего дортмундской «Боруссии» .

В контракте норвежца прописана клаусула, которая составляет 75 млн евро, однако этот пункт вступит в силу только с 2022 года. Источник со ссылкой на The Ahtletic сообщает, что «Челси» обозначил Холанда в качестве приоритетной трансферной цели этим летом.

«Боруссия» будет готова отпустить своего игрока только за большую сумму, однако лондонский клуб намерен побить свой трансферный рекорд, подписав норвежца. По данным портала transfermarkt, на данный момент рекордными переходами в истории «Челси» являются трансферы и . Оба футболиста были приобретены за 80 млн евро.