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«Челси» готов побить собственный трансферный рекорд, подписав Холанда

18 января 2021, 12:32

«Челси» заинтересован в переходе нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

В контракте норвежца прописана клаусула, которая составляет 75 млн евро, однако этот пункт вступит в силу только с 2022 года. Источник со ссылкой на The Ahtletic сообщает, что «Челси» обозначил Холанда в качестве приоритетной трансферной цели этим летом.

«Боруссия» будет готова отпустить своего игрока только за большую сумму, однако лондонский клуб намерен побить свой трансферный рекорд, подписав норвежца. По данным портала transfermarkt, на данный момент рекордными переходами в истории «Челси» являются трансферы Кепы Аррисабалаги и Кая Хаверца. Оба футболиста были приобретены за 80 млн евро.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ allemz (раскрыть)
18 января в 21:14
Она мне тоже не сдалась, и она не моя.
Я говорю о клубах, о больших клубах, где будет поиск центрального напа летом. А это Сити, Барса и Реал. Челси купил Вернера, есть Жиру. Есть Абрахам. Там не всё так плохо.
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
18 января в 21:12
Сдалась ему твоя Барса
Медив
Медив
18 января в 20:53
Вряд ли. Прошлогодняя закупка это не возврат к старым традициям шатания трансферного рынка, а скорее вынужденные одномоментные траты из-за простоя.
А эти слухи ... так, попытка больше выбить из шейхов. Если Холанд не уйдет летом в МанСи - я буду очень удивлен
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 января в 20:22
Жители чукотки просят во время выплатить пенсии годовалой давности. Они благодарны,что их английские коллеги играют в АПЛе,но вот денежные средтсва получают разные.
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
18 января в 20:08
Х...... им за воротник
Bavaria_N
Bavaria_N
18 января в 19:58
    протон1
    протон1
    18 января в 19:23
    если даже и месси купят с роналду. не иметь им чемпионат на первом месте.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ brooks (раскрыть)
    18 января в 18:47
    Не захочет и никто его не заставит.
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ LOpp (раскрыть)
    18 января в 16:45
    Он же вроде уже и не гражданин России или уже гражданин не только России,он Израильский паспорт получил.
    juvenale
    juvenale
    18 января в 16:37
    если туда пойдет,сделает самую большую ошибку в жизни
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 января в 15:50
    Холланд перейдёт в Барсу наверно, если Мбаппе в Реал. Челси - это не шаг вперёд сейчас.
    brooks
    brooks ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    18 января в 15:05
    Когда закрутятся сотни миллионов, то мнение футболиста уже не важно)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ vastudio (раскрыть)
    18 января в 14:28
    Зениту можно. Если Миллер зажмет, то из бюджета города добавят, благо не впервой)
    Karkaz
    Karkaz
    18 января в 14:26
    Если Реалу, Барселоне и Сити он нужен, они переплатят раза в два, три, но Челси они его не отдадут. У ПСЖ хватает нападающих, так что они не участвуют.
    LOpp
    LOpp
    18 января в 13:55
    С этими Холландами и Хаверцами, Абрамович уже из топ-10 вылетел самых богатых людей России
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Caniggia (раскрыть)
    18 января в 13:47
    Российские закрома безмерны.)))
    dimagas2
    dimagas2
    18 января в 13:43
    Сомниваюсь в этом,летом купят Райса и центрального защитника,ну и продадут баласта игроков 5-8.
    vastudio
    vastudio
    18 января в 13:35
    Неплохо было бы сначала 2 предыдущих рекорда скинуть кому-нибудь)))
    Caniggia
    Caniggia
    18 января в 13:19
    Не потянет Челси. Если Холанд продолжит прогрессировать, то его купят или парижские или манчестерские шейхи, перебив любую цену.
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 января в 13:08
    Вложение выглядит перспективным.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 января в 13:01
    Могли бы сначала спросить о намерениях самого Холанда.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 января в 12:59
    Есть ещё один вариант: пойти по стопам Йон Арне Риисе и перейти в Ливерпуль)
    particular
    particular
    18 января в 12:53
    Долгое отсутствие громких титулов затмило глаза руководству Челси и толкает их на всё большие траты... Последние приобретения не сильно впечатлили...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    18 января в 12:36
    Холланд не пойдет в "Челси".
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 января в 12:35
    Надеюсь Холланд пойдёт по стопам отца и выберет мс)) заменит агуэро и закроет позицию лет на 10)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 января в 12:34
    Всё рекорды ставят!
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